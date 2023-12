Fans sicher: "Bauer sucht Frau"-Stephan bleibt nicht Single!

Haben Stephan und Laura gute Chancen auf ein langes Glück? Der Ackerbauer hat die medizinische Fachangestellte im Rahmen der Bauer sucht Frau-Hofwoche näher kennengelernt. Am Ende lud er sie auf ein romantisches Date an einem Aussichtspunkt ein, um sich nach ihrer Gefühlslage zu erkundigen. Für beide steht fest: Sie wollen sich auf jeden Fall wiedersehen. Doch haben Stephan und Laura Pärchenpotenzial?

In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 1. Dezember, 12:20 Uhr] gaben 86,8 Prozent der Teilnehmer an, dass die beiden super zusammenpassen würden. Nur 13,2 Prozent können sich nicht vorstellen, dass sie eine Beziehung eingehen. Die Fans im Netz sehen das ähnlich. Unter einem Instagram-Beitrag des offiziellen "Bauer sucht Frau"-Accounts wimmelt es von positiven Kommentaren. Ein User schreibt: "Die passen super zusammen, die zwei. Ich hoffe, das wird was." Ein anderer findet: "So eine süße Frau. Mit ihr kann es nur ein wunderbares Leben geben."

Laura und Stephan entwickeln langsam auch Gefühle füreinander. In der vergangenen Folge gestand der 31-Jährige: "Ich habe Laura sehr, sehr lieb gewonnen. Sie ist eine tolle und faszinierende Frau. Ich werde sie wirklich sehr vermissen, wenn sie den Hof verlassen hat." Bei seiner Auserwählten schwirren sogar schon Schmetterlinge im Bauch herum.

