Nach Stephan-Pleite: "Bauer sucht Frau"-Laura ist vergeben

Sie schwebt wieder auf Wolke sieben! In der beliebten Datingshow Bauer sucht Frau wollte der Landwirt Stephan die große Liebe finden – und bekundete großes Interesse an der Hofdame Laura (26). Während der Hofwoche schien es auch zwischen den beiden zu funken – doch beim großen Finale kam überraschend heraus: Stephan und Laura werden keine gemeinsame Zukunft haben! Seitdem wurde es recht ruhig um das Liebesleben der Blondine – bis jetzt: Laura ist wieder vergeben!

Auf ihrem Instagram-Account macht die TV-Bekanntheit ihre neue Beziehung öffentlich: Laura teilt unter anderem ein niedliches Video, in dem sie und der neue Mann an ihrer Seite händchenhaltend spazieren gehen. Zudem macht sie in einem Q&A deutlich, wie verliebt sie ist. "Ich könnte nicht glücklicher sein", schwärmt sie in einer Story. Wer ihr neuer Freund ist, verrät Laura bislang nicht – allerdings gibt sie preis, dass sie ihren Liebsten schon eine ganze Weile kennt: "Ja, wir kennen uns seit 15 Jahren tatsächlich."

Noch beim großen Finale hatte Laura schwere Vorwürfe gegen ihren einstigen Auserwählten erhoben. "Ich bin von der Hofwoche abgereist, da wurde der Kontakt schleppender. Und dann gab es ein Streitgespräch, in dem von Stephans Seite aus ein paar Beleidigungen fielen. Und da haben wir beschlossen, dass das so nicht funktioniert", verriet sie der Moderatorin Inka Bause (55) und erklärte außerdem: "Wenn ich von ganz vielen Mädels aus der Staffel Nachrichten bekomme, dass du dich bei ihnen gemeldet hast, finde ich das nicht gut."

