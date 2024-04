Emotional: Countrystars ehren Toby Keith (†) bei CMT Awards

Nach dem Tod von Toby Keith (62) im Februar dieses Jahres hatte die Welt der Countrymusik getrauert. Als am Sonntag die CMT Awards in Austin, im US-Bundesstaat Texas, stattfanden, nutzten mehrere Musiker die Gelegenheit, sich an den Sänger zu erinnern. Wie Ok! berichtet, eröffnete der Baseballspieler Roger Clemens die kleine Gedenkfeier mit einer emotionalen Rede: "Es ist eine Ehre, hier zu sein und Big Dog Daddy Toby Keith zu feiern – ein wahrer Freund, Patriot und großer Amerikaner." Im Anschluss sang die Band Brooks & Dunn zusammen mit Lainey Wilson, Riley Green und Sammy Hagar ein Medley aus Tobys bekanntesten Hits, bevor sie gemeinsam mit dem Publikum mit seinen Red Solo Cups – den roten Plastikbechern, die er in dem gleichnamigen Song besungen hatte – auf ihn anstießen.

Von der emotionalen Gedenkveranstaltung waren Tobys drei Kinder Krystal, Shelley und Stelen besonders berührt, welche zusammen mit seiner Frau Tricia im Publikum saßen. Es war ein seltener Auftritt der Familie des Songwriters, aber sie wollten sich die Hommage auf der Bühne auf keinen Fall entgehen lassen. Während der Rede von Roger kullerten bei allen vier die Tränen, dennoch konnten sie bei den Worten des Sportlers auch lächeln. Kurz nach seinem Tod hatte Sohn Stelen seinem Vater ebenfalls eine rührende Würdigung auf Instagram gewidmet: "Du bist der stärkste Mann, den ich je gekannt habe. Ein Kämpfer. Ein wahrer Titan in deiner Branche."

Toby verstarb im Februar nach einem längeren Kampf gegen Magenkrebs im Alter von 62 Jahren. Auf dem Instagram-Profil des US-Amerikaners wurde bekannt gegeben: "Toby Keith ist vergangene Nacht, am 5. Februar, im Kreise seiner Familie friedlich verstorben. [...] Er kämpfte einen harten Kampf mit Anmut und Mut." Auf diese Nachricht hin meldeten sich zahlreiche Countrystars wie Luke Combs (34), Blake Shelton (47), Dolly Parton (78) und Billy Ray Cyrus (62). Posthum wurde er dann in die Country Music Hall of Fame aufgenommen.

Getty Images Kix Brooks, Lainey Wilson und Roger Clemens ehren Toby Keith bei den CMT Awards 2024

Getty Images Toby Keith' Kinder Krystal, Shelley und Stelen bei den CMT Awards 2024

