"Mein Held": Der Sohn von Toby Keith (†) nimmt Abschied

Er zollt ihm Tribut. Seit vielen Jahren zählt Toby Keith zu den absoluten Größen der Country-Musik. Mit Hits wie "Should Have Been a Cowboy" oder "Red Solo Cup" feierte der Musiker große Erfolge und räumte auch den einen oder anderen Preis ab. Doch vor wenigen Tagen wurden schockierende Neuigkeiten öffentlich: Der Sänger erlag mit 62 Jahren einer Krebserkrankung. Jetzt nimmt auch sein Sohn Stelen Covel Abschied.

Auf Instagram widmet der Sohn des Country-Stars ihm emotionale Zeilen. Zu einem Foto, das Toby zeigt, wie er seinem Sohn im jungen Alter das Schwimmen beibringt, schreibt er: "Du bist der stärkste Mann, den ich je gekannt habe. Ein Kämpfer. Ein wahrer Titan in deiner Branche. Mein Leitstern. Mein Trainer. Mein Held. Eine Verkörperung des amerikanischen Geistes." Sein Vater sei ein wunderbarer Ehemann, Vater und sein Mentor gewesen. Daher habe Stelen ihn immer stolz machen wollen. "Es ist kein Abschied für immer, es ist nur ein Abschied für den Moment. Ich liebe dich, Cowboy", schließt er das rührende Statement.

Bereits vor zwei Jahren machte der Country-Star öffentlich, dass bei ihm Magenkrebs diagnostiziert worden ist. In einem Interview mit News 9 offenbarte er Ende Januar, dass sein Glaube ihm in der schweren Zeit hilft: "An guten Tagen nimmt man ihn als selbstverständlich hin, an schlechten Tagen stützt man sich auf ihn. Er hat mich gelehrt, mich jeden Tag ein bisschen mehr darauf zu stützen."

Anzeige

Getty Images Toby Keith, Sänger

Anzeige

Instagram / stelenkcovel Toby Keith mit seinem Sohn Stelen

Anzeige

Getty Images Toby Keith, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de