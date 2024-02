Country-Star Toby Keith stirbt nach schwerer Krebserkrankung

Die Country-Welt trauert um einen großen Musik-Star! Toby Keith (62) war einer der erfolgreichsten Sänger dieses Genres. Mit Hits wie "Should Have Been a Cowboy" und "Red Solo Cup" feierte der Musiker große Erfolge. Neben einigen Academy of Country Music Awards konnte er auch den CMA Award mit nach Hause nehmen. Doch nun machen traurige Nachrichten die Runde: Toby ist im Alter von 62 Jahren verstorben!

Das verkündet nun seine Familie auf seinem Instagram-Profil. "Toby Keith ist vergangene Nacht, am 5. Februar, im Kreise seiner Familie friedlich verstorben", lassen seine Liebsten verlauten. Der Musiker hatte zu Lebzeiten lange gegen Magenkrebs gekämpft – die Diagnose machte er vor zwei Jahren öffentlich. "Er kämpfte seinen Kampf mit Anmut und Mut", heißt es in dem Statement weiter.

Die ganze County-Szene ist von dem Verlust Tobys tief erschüttert. "Ruhe in Frieden, Toby. Ich kann es nicht fassen, dass du nicht mehr unter uns bist. Du hast der Country-Musik einen gewaltigen Stempel aufgedrückt", schreibt unter anderem Luke Combs (33) gerührt in seiner Insta-Story.

