Toby Keiths Familie erinnert sich an seinem ersten Todestag

Vor einem Jahr starb Toby Keith (✝62) an den Folgen seiner schweren Magenkrebserkrankung. Zum Jahrestag seines Todes erinnert seine Familie sich jetzt emotional an den Countrystar. Bei Instagram postet seine Tochter Krystal einen Tribut an ihren Vater. "Es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen, dass wir uns verabschiedeten, und doch war es irgendwie auch das längste Jahr ohne ihn. Ich kann nicht anders, als Dankbarkeit für die Zeit zu empfinden, die wir hatten, weil wir das ganze Leben als eine Familieneinheit gelebt haben", schreibt Krystal zu einer Reihe von Erinnerungen an ihre Kindheit und die besonderen Momente mit Toby. Unter anderem ist eine Aufnahme des Vater-Tochter-Tanzes auf ihrer Hochzeit dabei, ebenso wie der Besuch ihrer Eltern im Krankenhaus kurz nach der Geburt ihres Kindes.

Das vergangene Jahr sorgte Tobys Familie immer wieder dafür, dass sein Andenken bewahrt wird. Für Krystal wohl eine echte Herzensaufgabe. Sie erinnert sich nicht nur an den Vater, der er war, sondern auch an den Großvater, den ihre Kinder lieben. "Es war schwer, ein Foto zu finden, auf dem er nicht eines unserer Kinder im Arm hat. Er war ihr Liebling, und sie waren seiner. Unsere Kleinen vermissen ihren Kumpel so sehr, aber wir alle wissen, dass wir ihn eines Tages wiedersehen werden", meint sie weiter. Krystal machte den Sänger mit der Geburt ihrer beiden Töchter gleich zweimal zum Großvater. Auch ihr Bruder Stelen postete einen Tribut und schrieb: "Ein ganzes Jahr ohne meine Helden."

Auch in der Country-Szene gilt Toby als unvergessen. Nicht nur, dass zahlreiche Kollegen sich nach seinem Tod zu Wort meldeten – es gab sogar ein ganzes Tributkonzert. Bei den CMT Awards vergangenen April ehrten die Countrystars den US-Amerikaner ebenfalls. Sängerin Lainey Wilson performte zusammen mit der Band Brooks & Dunn und ihren Kollegen Riley Green und Sammy Hagar ein Medley aus den bekanntesten Hits. Baseballspieler Roger Clemens hielt eine emotionale Rede: "Es ist eine Ehre, hier zu sein und Big Dog Daddy Toby Keith zu feiern – ein wahrer Freund, Patriot und großer Amerikaner." Krystal stand an dem Abend zusammen mit ihren Geschwistern Shelley und Stelen im Publikum und bei den warmen Worten von Tobys Freunden kämpften alle drei mit den Tränen.

Anzeige Anzeige

Instagram / krystalkeith Toby Keith mit seiner Familie

Anzeige Anzeige

Instagram / stelenkcovel Toby Keith mit seinem Sohn Stelen

Anzeige Anzeige