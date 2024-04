Im Ring und im Publikum: Diese Stars rocken bei WrestleMania

WrestleMania ist ein absolutes Highlight-Event. In Philadelphia versammelte sich die Welt des Wrestlings am Wochenende zum 40. Mal. Aber auch jede Menge Stars fühlten sich angezogen – und stiegen sogar in den Ring. Während Topmodel Winnie Harlow (29) im Publikum ein Fashionstatement setzte und George Kittle, Tight End der San Francisco 49ers, ein Bierchen genoss, lieferten die Kämpfer spannende Shows. Wie TMZ berichtet, brachten vor allem zwei unbekannte Wrestler mit mexikanischen Masken die Menge zum Tosen, als sie sich aus dem Zuschauerraum hinaus in ein Match einmischten. Doch so unbekannt waren die beiden gar nicht: Mit dem Herunterziehen der Masken stellte sich heraus, dass es sich um niemand Geringeren als die Stars der Philadelphia Eagles Jason Kelce (36) und Lane Johnson handelte.

Unter den Stars im Publikum befanden sich außerdem Vanessa Hudgens (35), 2 Chainz (46), Lilly Singh (35) und Lil Baby. Ein absolutes Highlight war wohl aber Dwayne "The Rock" Johnson (51). Denn der Hollywoodstar und ehemalige Profi-Wrestler feierte sein großes Comeback im Ring. Zusammen mit dem WWE-Champion Roman Reigns (38) lieferte er sich einen Kampf gegen die Profis Cody Rhodes (38) und Seth Rollins – und war erfolgreich. Das Duo konnte den Sieg mit nach Hause nehmen. Während einer Pressekonferenz nach dem Event kam der "Jumanji"-Darsteller aus dem Schwärmen kaum heraus: "Ich habe jede Sekunde genossen. Ich habe so viele tolle Dinge tun dürfen in den letzten Jahren, aber es kommt nicht an WrestleMania vor Tausenden Menschen heran."

WrestleMania ist dafür bekannt dafür, auch Promis aus anderen Branchen in den Ring steigen zu lassen. Vor allem die NFL-Stars finden sich immer wieder ein. So in den vergangenen Jahren zum Beispiel Rob Gronkowski, aber auch 49ers-Star George hatte sich schon ins Wrestling-Dress schmeißen dürfen. Der frisch in den Ruhestand getretene Jason soll in diesem Jahr ein Wunschkandidat der Organisatoren gewesen sein. Dass der Center tatsächlich teilnimmt, war jedoch bis zum Event ein wohl gehütetes Geheimnis. Lediglich Gerüchte hatten sich um einen Auftritt des beliebten Sportlers getummelt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce bei WrestleMania 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei seinem großen Wrestling-Comeback

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Dwayne sein Comeback bei WrestleMania feiert? Ja, das war klar. Nein, das hat mich wirklich überrascht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de