Neue Karriere: Tritt Jason Kelce bald bei WrestleMania an?

Schlägt Jason Kelce (36) etwa einen neuen Karriereweg ein? Nur wenige Wochen ist es her, dass der NFL-Star seine Karriere beendete. Nun stellt sich wohl die Frage, was man mit der vielen Zeit anfängt. Möglicherweise könnte der ehemalige Center jetzt einen Zeitvertreib gefunden haben, denn Gerüchten zufolge versucht WrestleMania ihn für sich zu gewinnen. Das Wrestling-Portal Fightful berichtet, dass Jason bereits eine Anfrage bekommen habe und die Veranstalter ganz begeistert von der Idee seien. Ein Grund für die Einladung an den dreifachen Papa soll auch der Veranstaltungsort sein: Das nächste WrestleMania findet nämlich im Lincoln Financial Field statt – dem Heimstadion der Philadelphia Eagles, Jasons ehemaligen Team. Ganz ungewöhnlich wäre ein Footballprofi im Wrestlingring nicht, denn auch Stars des Sports wie Rob Gronkowski und George Kittle waren schon dabei.

Eine Person, die sicher sehr erleichtert über dieses Engagement wäre, ist Jasons Frau Kylie. Sie glaubt nämlich, dass ihr Liebster ganz dringend eine Beschäftigung braucht. "Es geht nicht darum, dass ich will, dass er aus dem Haus geht, sondern dass er aus dem Haus gehen muss. Trotz drei kleinen Kindern wird Golf alleine nicht ausreichen", meint die 31-Jährige im Interview mit "Today". Sie glaube, dass Jason zum Stubenhocker werden wird und letztlich gar nicht mehr aus dem Haus geht. Ideen habe er aber zumindest genug: "Nichts ist vom Tisch, er ist ein Ideentyp, also denke ich, dass er finden kann, was er tun will."

Im März gab Jason nach langen Spekulationen um seinen Rücktritt eine Pressekonferenz und machte endlich reinen Tisch. Unter Tränen beendete er nach 13 Jahren und einem Super Bowl-Sieg seine Zeit auf dem Footballfeld. Dabei blieb kein Auge trocken – bei der ganzen Familie Kelce, inklusive Bruder Travis (34), kullerten die Tränen. Vermutlich bleibt der 36-Jährige denn Eagles-Fans aber erhalten. "Ich weiß, dass ich immer noch in die Organisation involviert undweiterhin ein Teil davon sein möchte", betonte Jason in einem Interview.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliott und Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Getty Images Jason und Travis Kelce, Januar 2024

