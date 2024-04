Rebel Wilson kam erst durch Selbstbefriedigung zum Orgasmus

Rebel Wilson (44) lässt in ihren Memoiren kein Detail aus ihrem Privatleben aus. In "Rebel Rising" schreibt sie von ihrem ersten Orgasmus, den sie im Alter von 39 Jahren hatte. Vorher hatte sie sich nie wirklich über ihre Bedürfnisse Gedanken gemacht: "Es ging mehr darum, dass der Mann zum Höhepunkt kommt, und dann war der Sex ziemlich schnell vorbei. Und obwohl ich Vergnügen erlebt hatte, glaube ich nicht, dass ich zu diesem Zeitpunkt wirklich einen Orgasmus hatte. Ich dachte vielleicht, ich hätte einen gehabt."

Als sich die Schauspielerin Sexspielzeug gekauft und sich über das Thema informiert habe, sei sie auch zum Höhepunkt gekommen. Erst bei der Selbstbefriedigung hätte sie einen Orgasmus gehabt: "Bei meinen Recherchen für das Jahr der Liebe habe ich gelernt, dass es beim Sex um so viel mehr geht als nur darum, dass der Mann zum Höhepunkt kommt. Ich hätte auch einen Orgasmus haben sollen. Das hätte eine Priorität sein müssen."

In ihren Memoiren enthüllte Rebel außerdem, dass sie ihre Jungfräulichkeit erst im Alter von 35 Jahren verlor – und zwar an niemand Geringeren als Mickey Gooch Jr. "Mickey, ich weiß, dass das für dich vielleicht neu ist, wenn du das hier liest, aber ja, ich habe meine Jungfräulichkeit an dich verloren", schrieb die 44-Jährige in ihrer Biografie.

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Getty Images Mickey Gooch Jr., Schauspieler

