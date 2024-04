Er beerbt Peter Urban: Thorsten Schorn kommentiert nun ESC

Im vergangenen Jahr beendete Peter Urban (75) seine Karriere als deutscher Kommentator für den Eurovision Song Contest. Nach 25 Jahren kehrte er dieser Aufgabe somit den Rücken. Ersatz für den NDR-Moderator ist aber mittlerweile gefunden: Wie aus einer Pressemitteilung auf der offiziellen Webseite des ESC hervorgeht, wird ihn die bekannte Fernsehstimme Thorsten Schorn (48) beerben! Unter anderem kennt man den Radiomann auch von TV-Produktionen wie "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Thomas Gottschalk (73) und Günther Jauch (67).

Über seine neue Aufgabe freut sich der 48-Jährige schon sehr. "Als Deutschland 1982 mit 'Ein bisschen Frieden' gewonnen hat, war ich sechs und habe mich gefreut, als wären wir Fußball-Weltmeister geworden. Es ist mir eine große Ehre und Freude, die Nachfolge von Peter Urban als ESC-Kommentator anzutreten", verrät der Gewinner eines Deutschen Radiopreises und fügt hinzu: "Ich nehme das Fernsehpublikum in Deutschland an die Hand und gemeinsam erleben wir die größte Musikshow der Welt. Der völkerverbindende Aspekt eines ESC ist doch großartig: Ganz Europa, sogar mit Australien, trifft sich zu diesem friedlichen, bunten Happening – obwohl es im Kern um einen Wettbewerb geht, den jedes Land natürlich gewinnen möchte."

Thorsten tritt damit in ziemlich große Fußstapfen – denn von 1997 bis 2023 war Peter die feste Stimme für Deutschland und kommentierte voller Leidenschaft das Geschehen im Fernsehen. Kurz nach Bekanntwerden seines ESC-Aus' sprach Promiflash mit dem 75-Jährigen. Der Abschied fiel ihm nach so einer langen Zeit nicht wirklich leicht. "Ich denke, am Abend des Finales wird es schon ein bisschen komisch – so eine Mischung aus Wehmut und Trauer", verriet er gegenüber Promiflash ehrlich. Sein letztes Mal als ESC-Stimme nahm der Journalist ziemlich ernst und steckte noch einmal alles in die Vorbereitung.

