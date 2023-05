Ein letztes Mal ESC kommentieren: Ist Peter Urban aufgeregt?

Am Wochenende ist es endlich so weit und das große Finale des Eurovision Song Contests steht an! Für Peter Urban (75) wird das ein ganz besonderer Tag. Der Radiomoderator wird nicht nur zum 25. Mal hinter das Kommentatoren-Mikrofon des Gesangswettbewerbs treten, sondern auch das letzte Mal, wie er Ende März verkündet hatte. Doch ist Peter vor seinem Abschied besonders aufgeregt?

"Nee, bis jetzt nicht. Aber ich denke, am Abend des Finales wird es schon ein bisschen komisch", plaudert er gegenüber Promiflash aus. "Das wird schon ein bisschen komisch, so eine Mischung aus Wehmut und Trauer", vermutet Peter. Gleichzeitig werde er aber auch aufgeregt und angespannt sein und sich schon konzentrieren müssen.

Die Woche vor seiner Abschiedsshow werde jedoch noch einmal sehr anstrengend, mit vielen Proben und wenig Freizeit – doch eine Sache sei dem 75-Jährigen besonders wichtig. "Bei diesem Mal überlege ich natürlich auch besonders genau, was ich sagen kann, weil es das letzte Mal ist. Da will man natürlich auch besonders witzig und lustig sein", berichtet Peter Promiflash.

Peter Urban, Mai 2023

Peter Urban, Radiomoderator

Peter Urban mit seiner Frau im Jahr 2021

