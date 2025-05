Nächste Pleite für Stefan Raab: Kult-Kommentator sagt ESC ab

Peter Urban (77), der langjährige Kult-Kommentator des Eurovision Song Contest, kann nicht wie geplant an der von Stefan Raab (58) moderierten Show "Chefsache ESC 2025 – Live aus Basel" teilnehmen. Ursprünglich wollte der Journalist am Mittwochabend gemeinsam mit dem Entertainer und zahlreichen anderen prominenten Gästen das große Warm-up vor dem Finale in Basel feiern. Jetzt macht ihm jedoch ein schwerer Sturz, der sich am Wochenende ereignete, einen Strich durch die Rechnung.

Gegenüber RTL bestätigte seine Frau Laura die Absage und erklärte, dass ihr Mann "aufgrund seiner Behinderung durch ein fehlendes Hüftgelenk leider am Wochenende gestürzt ist und daher wegen der schmerzhaften Folgeerscheinungen nicht nach Basel anreisen konnte. Es tut ihm in der Seele weh, nicht dabei sein zu können – auch nach über 25 Jahren als TV-Kommentator hat der ESC seinen Zauber für ihn nicht verloren." Seit 1997 galt Peter als die unverkennbare Stimme des deutschen ESC-Publikums und hätte nach seinem offiziellen Abschied im vergangenen Jahr ein letztes Mal den Zauber der Show vermitteln sollen.

Auch wenn die Fans den 77-Jährigen sicher schmerzlich vermissen werden, sind noch genügend weitere große Namen am Start: Beispielsweise wird Peters Nachfolger, Thorsten Schorn (49), der 2024 die Rolle des ESC-Kommentators übernahm, in Stefan Raabs Sendung auftreten. Neben Thorsten sind auch Michelle Hunziker (48), Conchita Wurst (36), Elton (54) und DSDS-Gewinner Luca Hänni (30) mit von der Partie. Dieses Jahr wird Deutschland von dem Musikduo Abor & Tynna vertreten, das mit dem Song "Baller" um den Sieg kämpfen wird.

Getty Images Laura und Peter Urban

Getty Images Stefan Raab, Moderator

