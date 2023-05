"Band fällt auf": Das sagt Peter Urban zu Lord of the Lost!

Das Finale des diesjährigen Eurovision Song Contests steht bevor! Für Deutschland geht der Act Lord of the Lost ins Rennen, doch nicht jeder ist von der Band überzeugt – vor allem deshalb, weil eben nicht jeder ein Fan der entsprechenden Musikrichtung ist. Die Gruppe um Frontsänger Chris Harms ist der Metal- und Rockmusik zuzuordnen. Der langjährige ESC-Kommentator Peter Urban (75) schaut mit einer gewissen Expertise auf den Act, und offenbart gegenüber Promiflash: Das hält Peter von Lord of the Lost!

Im Talk mit Promiflash meint der 75-Jährige: "Beim ESC gewinnen, das wird die Band eher nicht. Aber auf jeden Fall wird sie nicht den letzten Platz belegen." Das Problem des deutschen Acts in vorherigen Jahren sei gewesen, dass dieser und der entsprechende Song nicht genug aufgefallen seien. "Wenn man nicht auffällt, kann man in dem Contest eben keine Punkte ergattern. Lord of the Lost wird ganz sicher Punkte bekommen. Da bin ich mir ganz sicher", ergänzt der Musikexperte zudem.

Peter freut sich nun, dass er ein letztes Mal als ESC-Kommentator fungieren darf. Doch wie bereitet er sich auf diesen finalen Showdown vor? Der Musikliebhaber schildert: "Ich gucke mir jede Probe an, dann schaut man sich einige Pressekonferenzen an, das hilft zur Informationsfindung und dann recherchiert man persönliche Biodaten."

Anzeige

Getty Images Lord of the Lost, ESC-Teilnehmer 2023 für Deutschland

Anzeige

Getty Images Lord of the Lost, ESC-Teilnehmer 2023 für Deutschland

Anzeige

Getty Images Peter Urban, ESC-Kommentator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de