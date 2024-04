22 Kilo weniger: So hat "Love Island"-Beauty Evi abgenommen!

Evi Maria (29) kann mächtig stolz auf sich sein. Denn was viele nicht wissen: Vor zwei Jahren wog die Love Island-Beauty noch 22 Kilogramm mehr als jetzt. "Ich war die ganze Zeit schon nicht zufrieden mit meinem Körper. Über die Jahre habe ich einfach immer mehr zugenommen", verrät Evi gegenüber Bild. Doch wie schaffte sie es, sich wieder wohl in ihrer eigenen Haut zu fühlen? Im Interview erzählt sie, wie sie den überschüssigen Kilos den Kampf angesagt hat: "Ich habe angefangen, meine Ernährung umzustellen. Dabei habe ich die erste Zeit auf Kohlenhydrate verzichtet, mich quasi nur von Proteinen ernährt: Fleisch, Fisch und so weiter!"

Während ihrer Abnehmreise habe Evi keinen Sport getrieben – etwas, was sie so nicht weiterempfehlen würde. "Heute weiß ich, dass es ein Fehler war. Ich kann von Glück sprechen, dass meine Genetik ganz gut ist, was das Bindegewebe anbelangt", erklärt Evi. Die größte Hürde für die Reality-TV-Bekanntheit sei gewesen, die Anfangszeit ihrer Ernährungsumstellung durchzustehen. "Vor allem waren es viel kleinere Mengen, die ich zu mir nahm", erzählt die 29-Jährige. Nach der rasanten Gewichtsabnahme wanderten zwar rund sieben Kilo wieder rauf, doch mittlerweile hält sie ihr Gewicht ungefähr: "Es schwankt zwischen zwei bis drei Kilogramm."

Doch nicht nur auf ihrem Weg zum Wohlfühlgewicht bewies Evi Kampfgeist: Die nächste große Herausforderung, der sie sich stellt, ist ihre Teilnahme bei Fame Fighting Challenger. Erst vor wenigen Tagen wurde die TV-Bekanntheit als Kandidatin offiziell bekannt gegeben. "Evi aus Wuppertal, bekannt aus 'Love Island', kämpft am 24. Mai bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach", hieß es im offiziellen Verkündungspost auf Instagram. Gegen welche Lady sie ihre Boxkünste unter Beweis stellen wird, ist bisher noch nicht bekannt.

