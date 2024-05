Drückt Leandro bei Fame Fighting Alessa oder Evi die Daumen?

Zwischen Alessandra Wichert (27) und Evi wird es im Fame-Fighting-Challenger-Ring schon bald zur Sache gehen. Die beiden Love Island-Bekanntheiten duellieren sich unter anderem wegen des Reality-TV-Hotties Leandro Fünfsinn. Zwischen ihm und der Brünetten funkte es innerhalb der Datingshow, danach waren sie kurzzeitig ein Paar. Nun wirft Evi Alessa vor, sich während der Beziehung an ihren Freund herangemacht zu haben. Die Blondine streitet das jedoch ab – und nun klärt Leandro auf, wie es wirklich war. "Ich hatte schon vor der Zeit mit Evi einen guten Draht zu Alessa. Aus Respekt habe ich aber während der Beziehung keinen Kontakt zu Alessa gehabt, weil ich wusste, dass es Evi stören würde", erklärt er gegenüber Bild.

Doch nach dem Liebes-Aus mit Evi lief zwischen Leandro und Alessa dann doch noch etwas. "Nachdem wir länger keinen Kontakt hatten, lief dann was zwischen uns. Wir waren aber nicht fest zusammen. Wir haben uns gelegentlich getroffen und verstehen uns gut", erklärt er und betont, dass er das Gefühl habe, es herrsche noch immer eine Spannung zwischen ihnen. Sie stehen bis heute in Kontakt, was Leandro wohl sehr freue. "Sie ist eine Top-Frau und hat einiges auf dem Kasten", findet er. Außerdem fügt er ehrlicherweise hinzu, dass "Alessa besser küssen" konnte als seine Ex. Ob sie auch im Ring besser als Evi sein wird, stellt sich bald heraus – zumindest wünscht Leandro ihr Glück: "Ich drücke Alessa die Daumen und unterstütze sie, wo ich kann. Ich hoffe, es wird ein fairer Kampf und dass der Sport im Vordergrund steht."

Schon in wenigen Wochen ist es so weit: Am 24. Mai findet der Boxkampf in Mönchengladbach statt und wird live übertragen. Doch nicht nur die beiden "Love Island"-Mädels wollen sich im Ring beweisen. Unter anderem treten die beiden Temptation Island-Teilnehmerinnen Lena Schiwiora (27) und Jessi Accit oder auch Sima Milena und Laura Peuker gegeneinander an. Unter den männlichen Kämpfern befinden sich unter anderem Jakub Merlan und Nikola Glumac sowie Mischa Mayer (32) und Tobias Pietrek.

Leandro Fünfsinn

Alessandra, "Love Island"-Kandidatin 2023

