Macht sich "Love Island"-Evi noch Gedanken über Leandro?

Schwirrt Leandro ab und zu noch bei Evi (28) im Kopf herum? Der Industriekaufmann und die Hotelfachfrau hatten sich in der diesjährigen Love Island-Staffel kennengelernt. Sie schafften es als Couple sogar bis ins Finale und holten den dritten Platz. Doch kurz nach der Show war ihre Romanze dann auch schon wieder vorbei – Evi wollte Leandro nicht weiter daten. Denkt sie manchmal trotzdem noch an ihn?

"Man denkt manchmal nur an die schönen Momente in der Villa", gibt die 28-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story preis. Man müsse dazusagen, dass das Ganze auch schön anzusehen gewesen sei. Doch hat vielleicht jetzt ein anderer Mann ihr Herz erobert? Ein Follower gab Evi zu verstehen, dass sie und Jan, auf den sie in der Villa ebenfalls ein Auge geworfen hatte, gut zusammenpassen würden. Sie selbst sagt dazu nur: "Wie süß."

Jan selbst hatte nach seinem Rauswurf aus der Show gegenüber Promiflash erklärt, dass sich ihr Flirt wegen mangelnder Zeit in Luft aufgelöst habe. Er brauche etwas länger, um aufzutauen: "Um ein Couple zu werden, braucht es Tiefgang, und den hatte ich nicht zu bieten."

