Kanye Wests Europa-Auftritt wurde wegen Hitler-Song abgesagt

Der für den 20. Juli geplante Auftritt von Kanye West (48) in Bratislava wurde laut diverser Medienberichte abgesagt. Der US-amerikanische Rapper, der sich inzwischen Ye nennt, sollte beim Rubicon-Festival in der slowakischen Hauptstadt sein einziges Konzert in Europa in diesem Jahr geben. Aufgrund massiver Kritik an seinem kontroversen Song "Heil Hitler" sowie des Rückzugs mehrerer Künstler und Partner sahen sich die Veranstalter jedoch gezwungen, das Festival abzusagen. Laut einer Mitteilung verwiesen sie auf den Druck der Medien, ohne jedoch explizit auf die Debatte um Kanye einzugehen. Eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP blieb unbeantwortet.

Der Song, der am 8. Mai veröffentlicht wurde – ein symbolträchtiges Datum, das an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert – sorgt seitdem weltweit für Schlagzeilen. Im dazugehörigen Musikvideo sieht man Männer in Tierfellen, die den Titel skandieren, während Kanye über seine Erfahrungen rappt, missverstanden zu werden. Das Lied endet mit einem Ausschnitt aus einer Rede Adolf Hitlers und wird als eine weitere Provokation des Rappers gewertet, der in den letzten Jahren durch antisemitische Äußerungen und umstrittene Kommentare öffentlich auffiel. Viele Unternehmen, darunter Adidas, lösten infolgedessen ihre Zusammenarbeit mit ihm auf. Sogar sein australisches Visum wurde jüngst aufgrund des Songs entzogen.

Kanye Wests öffentliche Eskapaden und Provokationen sind seit Langem ein fester Bestandteil seiner Karriere. Besonders seit der Scheidung von Kim Kardashian (44) sorgt der Rapper immer wieder mit drastischen Aussagen für Aufsehen. Nach der Veröffentlichung des Songs "Heil Hitler" ruderte der Künstler allerdings zurück und verkündete, mit seinem bisherigen Verhalten zu brechen. "Ich liebe alle Menschen. Ich bin fertig mit Antisemitismus. Gott ruft nach Frieden", schrieb Kanye auf X.

Getty Images Kanye West beim iHeartRadio Music Festival, 2015

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West im November 2014