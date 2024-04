Neue Frau im Ring: Sie kämpft bei Fame Fighting Challenger

Nachdem Fame Fighting im vergangenen November ein großer Erfolg war, geht das Boxevent von Eugen Lopez in die nächste Runde. Bei Fame Fighting Challenger treten 16 Realitystars gegeneinander an, um sich im Ring Tickets für den großen Fight im Herbst zu sichern. Einige Stars und Sternchen wurden bereits veröffentlicht, nun wird eine weitere Frau bekannt gegeben. Evi (29) wird ebenfalls ihre Boxkünste unter Beweis stellen, wie auf dem offiziellen Instagram-Profil des Events bekannt gegeben wird: "Evi aus Wuppertal, bekannt aus Love Island kämpft am 24. Mai bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach."

Bei ihrem Kampf möchte die 29-Jährige ein Zeichen setzen. Sie sei in der Schulzeit wegen ihres Haarausfalls gemobbt worden und wolle deswegen bewusst mit Perücke kämpfen. Für den Fight werde sie aber auf lange Fingernägel und falsche Wimpern verzichten. "Ich glaube, die Leute da draußen haben mich so noch nicht gesehen. Aber ich bin nicht nur Tussi, ich kann auch anders", macht die Beauty gegenüber Bild deutlich.

Die erste Kandidatin, die vom Fame-Fighting-Challenger-Team bekannt gegeben wurde, ist Lena Schiwiora (27). Anschließend wurden auch Bocc Özsu und Jakub Merlan-Jarecki (28) als Teilnehmer bestätigt. Der Mann von Kate Merlan (37) war bereits im vergangenen November gegen Paco Herb angetreten und hatte den The 50-Sieger sogar besiegen können.

