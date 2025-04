Rapperin Ikkimel geht in einer Fragerunde auf Fler-Diss ein

Rapperin Ikkimel sorgt derzeit nicht nur mit ihren Chart-Erfolgen für Aufsehen. Mit ihrem Debütalbum "Fo**e", das auf Platz acht der Charts landete, eroberte sie die Rap-Szene im Sturm. Doch die provokante Künstlerin wird auch angefeindet: Rapper Fler (43) wetterte öffentlich gegen Ikkimel, nachdem diese sich in einem Interview als "die beste Rapperin in Deutschland" bezeichnete. In einem Instagram-Post beschimpfte Fler sie daraufhin als "hässlich, frech und untalentiert". Auf den Diss des Rap-Oldies reagierte Ikkimel kürzlich indirekt und gewohnt humorvoll, als sie in einer Instagram-Fragerunde scherzte, dass der Zoff wohl nur aus einem Missverständnis heraus entstanden sei.

Ihren Followern erklärte die Rapperin weiter, dass Flers Kritik sich möglicherweise auf eine fehlverstandene Situation bei einem ihrer Konzerte beziehe. Dabei sah man einen Mann in einem Käfig mit einem Merch-Shirt von Papaplatte (28), auf dem die Abkürzung "FRFR" zu sehen war. Fler habe dies womöglich als Diss gegen ihn fehlinterpretiert, so Ikkimel, die sichtlich amüsiert darüber war. Die Shows der jungen Künstlerin sind provokant und grenzüberschreitend: Männer in Käfigen, Hundeköpfe aufgesetzt – für Ikkimel alles Teil ihrer Performance. "Ist mir scheißegal. Meine Konzerte sind geil", reagierte sie auf die Fehldeutung des Rappers.

Ikkimel scheint sich durch den Streit mit Fler nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ihre unkonventionelle Art verschafft ihr eine wachsende Fangemeinde, die ihre Shows und Provokationen zu schätzen weiß. Kürzlich war sie in der ZDFneo-Show "Neo Ragazzi", moderiert von Sophie Passmann (31) und Tommi Schmitt (36), zu sehen.

Rapper Fler posiert in Berlin

Ikkimel, Rapperin

