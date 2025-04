"Schläge bekommen": Darum droht Fler Oliver Pocher Gewalt an

Das Drama rund um Serkan Yavuz' (32) Seitensprung mit Eva Benetatou (33) geht auch an Oliver Pocher (47) nicht vorbei. Der Komiker machte im Netz seine Scherze über das Leid der Realitystars, was offenbar vor allem bei einem Mann schlecht ankam: Fler (43) reagierte auf die Witze des Moderators mit heftigen Beleidigungen. "Warte ab, du lustiger Hund. Du wirst Schläge bekommen und dich nie wieder davon erholen", schreibt der "Unterwegs"-Interpret laut Screenshots, die Olli in seiner Instagram-Story postet. Der Ex-Mann von Amira Aly (32) betont daraufhin, dass es sich dabei um Androhungen von Straftaten handelt – ob er rechtliche Schritte einleitet, lässt er allerdings offen.

Warum genau Fler ein Problem mit dem Rummel um die Reality-TV-Bekanntheiten hat, lässt der Rapper offen. In seiner Nachricht an Olli heißt es nur: "Irgendwelche unbekannten Kack-Mädels können im Internet irgendwelche Sachen erfinden [...] und ein Oliver Pocher steigt darauf ein. Du kleiner H*rensohn, deine Mutter werde ich f*cken, wenn ich dich sehe."

Eva äußerte sich am Donnerstag zu ihrem Techtelmechtel mit Serkan, nachdem einige Fans vermutet hatten, dass sie die Affäre des einstigen Bachelorette-Kandidaten war. Im Februar war dessen Beziehung mit seiner Frau Samira Yavuz (31) in die Brüche gegangen und die Influencerin hatte angedeutet, dass eine andere Dame der Auslöser war. Eva erklärte ihrerseits, dass sie an ihrem Geburtstag mit Serkan geschlafen habe. "Ich möchte mich bei Samira von Herzen entschuldigen. Es tut mir unendlich leid, dass sie dadurch verletzt wurde", beteuerte die 33-Jährige auf Social Media.

THÜRINGEN PRESS Fler im Jahr 2006 bei "The Dome"

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou

