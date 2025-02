Hit mit Knossi: Fler will damit seine Karriere wiederbeleben

Mallorca bebt: Rapper Fler (42) und Entertainer Knossi (38) haben Großes vor. Gemeinsam planen sie, mit einem Party-Hit die berühmte Feierhochburg Megapark zu stürmen. Den ersten Schritt machte Knossi, der Fler in einem Twitch-Livestream anrief und die ungewöhnliche Kooperation ins Gespräch brachte. Überraschenderweise war der Berliner sofort dabei: "Wir machen einen Song für den Megapark!" Mit "An die Playa", einer Neuinterpretation von Falcos (✝40) legendärem "Rock Me Amadeus", soll das Projekt die Massen anlocken. Während die ersten Songfragmente bereits fertig sind, stehen die finalen Klärungen zur Nutzung des ikonischen Refrains noch aus, wie Bild berichtet.

Die Idee zu diesem Projekt passt für den Megapark wie die Faust aufs Auge – schließlich vereinen Knossi und Fler zwei völlig unterschiedliche Welten. Knossi, der selbst ernannte "König von Mallorca", hat bereits im letzten Jahr mit seinen Performances bewiesen, dass er die Bühne des Megaparks füllen kann. Fler hingegen kommt aus der harten Rap-Szene, in der er seit Jahren für seine provokanten Texte und sein kantiges Image bekannt ist. "Nach 20 Jahren Straße", so Fler, "kann ich auch mal einen Tag Party machen!" Mit der Kombination aus Rap-Elementen und einem eingängigen Partysound hofft das Duo auf einen echten Ohrwurm.

Dass solche Grenzgänge Erfolg haben können, hat die Ballermann-Szene bereits mehrfach bewiesen. Für Knossi ist es ein weiterer cleverer Schritt in einer Karriere, die ihn vom Twitch-Streamer zum Entertainer auf allen Kanälen gemacht hat. Und auch für Fler könnte der Song die Chance sein, sein angekratztes Image nach zahlreichen Skandalen aufzupolieren und neue Fans zu gewinnen. Beide verbindet dabei nicht nur eine gemeinsame Booking-Agentur, sondern auch der Hang zur Extravaganz. Erst kürzlich hat eine ähnliche Kooperation für Furore gesorgt: Rapper Kool Savas (50)veröffentlichte gemeinsam mit Comedian Chris Tall (33) einen Partysong. Ob auch Fler und Knossi ein echter Mallorca-Ohrwurm gelingt, wird sich noch zeigen.

Instagram / fler Fler, Rapper

Getty Images Knossi, Streamer

