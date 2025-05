Todesgerüchte um Xatar: Auch Fler bekundet seine Trauer

In der Musikwelt macht aktuell eine schreckliche Nachricht die Runde: Angeblich soll der Xatar (43) verstorben sein. Zahlreiche Rapper nehmen bereits Abschied von der Hip-Hop-Legende – so auch Fler (43). "Mein Beileid an die Familie und an die Freunde! Eine wahre Deutschrap-Legende ist von uns gegangen", schreibt der "Jump Jump"-Interpret auf Instagram. Bisher wurden die Todesgerüchte um Xatar noch nicht offiziell bestätigt.

In Flers Statement heißt es weiter: "Ich bin sehr traurig darüber, dass wir uns nie im echten Leben kennengelernt haben. Für mich war Xatar einer der Größten in diesem Land. Welcher Rapper konnte so viel Style, Ästhetik, realen Hip-Hop und Gangster-Attitüde verkörpern?" Der Musiker hofft, dass es seinem Rapper-Kollegen, da wo er nun ist, besser geht. Zudem drückt Fler ein weiteres Mal sein Beileid gegenüber Xatars Familie und Freunden aus.

Die ersten Gerüchte um Giware Hajabis Tod, wie Xatar mit bürgerlichem Namen heißt, wurden erst vor wenigen Stunden verbreitet. Neben Fler nahm auch Farid Bang (38) öffentlich Abschied von dem 43-Jährigen. "Ruhe in Frieden, Giware! Möge deine Seele in Frieden ruhen. Mein aufrichtiges Beileid an deine Familie. Du hast Deutschrap als eine der größten Rap-Legenden verlassen, ich werde dich immer in guter Erinnerung behalten", lauteten die Worte des "Dynamit"-Interpreten auf Social Media.

Anzeige Anzeige

Instagram / fler Fler, Rapper

Anzeige Anzeige

Instagram / faridbangbang Throwback-Foto von Farid Bang und Xatar