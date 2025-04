Fler beleidigt Rapperin Ikkimel und erntet Shitstorm im Netz

Die Berliner Rapperin Ikkimel gilt aktuell als aufsteigender Stern im deutschen Rap. Sie selbst bezeichnete sich in einem Interview selbstbewusst als "die beste Rapperin in Deutschland". Zu viel für den Rap-Oldie Fler (43), der auf Instagram mit heftigen Beleidigungen an Ikkimel reagierte. In einem mittlerweile viel diskutierten Video nannte er die Newcomerin unter anderem "hässlich, frech, untalentiert" und warf ihr vor, Hip-Hop auf eine "kranke Version" zu reduzieren. In einem weiteren Video drohte er ihr sogar indirekt mit körperlicher Gewalt und schrieb, sie könne für ihre "frechen Disses" durchaus "eine Schelle bekommen", sollte sie ihm begegnen.

In den sozialen Medien hagelte es sofort Kritik an Flers Aussagen. Zahlreiche Nutzer in den Kommentaren seines Beitrags stellten sich hinter die Musikerin und machten ihre Solidarität deutlich. Aussagen wie "Talentierter als du" oder "Ganz schön viel fragile Männlichkeit" fanden besonders viel Zuspruch und erhielten hunderte Likes. Fler versuchte indes, seine Standpunkte zu rechtfertigen, und erklärte, solche Bemerkungen seien im Rap-Business "ganz üblich". Er forderte Ikkimel dazu auf, nicht in einer "Opferhaltung" zu verharren.

Rap-Newcomerin Ikkimel sorgt mit ihren provokanten Texten und einem unkonventionellen Stil in der deutschen Rap-Szene für Aufruhr. Ihr eigenes Genre beschreibt sie als "F***enstyle" und positioniert sich bewusst als Gegenentwurf zu etablierten Rollenbildern im Hip-Hop. Fler hingegen ist ein alter Hase in der Szene und fällt immer wieder durch Kontroversen mit Kollegen aus der Branche auf. Kritiker werfen ihm vor, sich häufig durch Beleidigungen und Provokationen ins Gespräch zu bringen, anstatt sich ausschließlich auf seine Musik zu konzentrieren.

Instagram / fler Fler, Rapper

Instagram / ikkimel42 Ikkimel, Rapperin

