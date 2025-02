Fler verspottet Shirin David für ihre Bisexualität im Netz

In der deutschen Rapszene gibt es neuen Beef. Nachdem Shirin David (29) vor wenigen Tagen ihre Bisexualität thematisiert hat, macht Fler (42) nun Scherze darüber. In seiner Instagram-Story repostet der Rapper ein Zitat, in dem die "Lieben wir"-Interpretin über das Thema spricht und schreibt darunter: "Liegt eventuell an dem Mann!" Dazu postet er mehrere lachende Emojis, um seine Bemerkung zu unterstreichen. Dass der Berliner damit die Sexualität seiner kommerziell erfolgreicheren Kollegin ins Lächerliche zieht, nehmen viele Fans nun mit Empörung wahr.

Die Aussagen der Bambi-Preisträgerin fanden in einem Stern-Interview statt. "Leute hassen es, wenn sie dich nicht einordnen können. Aber für mich ist es etwas ganz Natürliches, mich zu Männern und Frauen hingezogen zu fühlen", erklärte sie darin. Mit ihrer Offenheit will Shirin ihren Fans Mut machen und ein Vorbild sein: "Es gibt so viele erfolgreiche Menschen, die ihre sexuelle Identität komplett zurückhalten."

Shirin ist nicht der erste Hip-Hop-Star, mit dem Fler seine Differenzen hat. Nach Kollegah (40), Farid Bang (38), Sido (44) und der 187 Strassenbande steht momentan vor allem Bushido (46) auf seiner Abschussliste. Im September gab der Ehemann von Anna-Maria Ferchichi (43) an, die Wohnung seines Erzfeindes bei einer Zwangsversteigerung erstanden zu haben. Nachdem es anfänglich Zweifel an dem Kauf gegeben hatte, zeigte sich der "Sonnenbank Flavour"-Interpret in einem Clip auf Social Media zwei Monate später in der Berliner Immobilie – und fand bei der Gelegenheit das illegale Potenzmittel Kamagra.

