Pleite wegen Bushido? Fler muss 100.000 Euro Strafe zahlen

Der Konflikt zwischen den Rappern Bushido (46) und Fler (42) hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit wurde Fler nun dazu verurteilt, 100.000 Euro an Bushido zu zahlen. Grund dafür sei laut Raptastisch der Disstrack "Noname" aus dem Jahr 2018, in dem Fler Bushidos Ehefrau und Kinder zum Thema gemacht hatte. Obwohl bereits vor Jahren Teile des Songs zensiert werden mussten, kam es in den letzten Jahren mehrfach zu Ordnungsgeldern, da Fans bei Konzerten die verbotenen Textstellen mitrappten, animiert vom Musiker selbst. Fler wollte nicht weiter dafür zahlen müssen, wenn seine Fans die zensierten Passagen bei Konzerten trotzdem rappen – seine diesbezügliche Klage vor dem Bundesverfassungsgericht wurde jedoch abgelehnt.

Wie Fler jetzt im sogenannten "Bloqcast" von Manuellsen (46) offenbarte, soll sich die Summe der Zahlungen mittlerweile auf rund 100.000 Euro belaufen. "Bushido bekommt Geld von mir wegen dieser 'Noname'-Geschichte", erklärte der Berliner und fügte hinzu, dass er aktuell keine finanziellen Mittel habe, um die Schuld zu begleichen: "Ich bin leider pleite, ich kann nicht zahlen, Bruder." Das Bundesverfassungsgericht hatte zuletzt entschieden, dass die bisherigen Urteile die Kunstfreiheit von Fler nicht verletzen, da zwar dieser selbst die verbotenen Stellen nicht mehr rappt, die Fans jedoch weiterhin dafür sorgen, dass Ordnungsgelder fällig werden.

Bushido und Fler verbindet eine lange, konfliktgeladene Geschichte. Die beiden Musiker arbeiteten einst eng zusammen und waren Teil des Erfolgs von Bushidos Label "Aggro Berlin". Doch ihre Freundschaft zerbrach vor vielen Jahren, und seither lieferten sie sich unzählige öffentliche und musikalische Auseinandersetzungen. Während Bushido sich mittlerweile primär auf seine Familie und seine Reality-Show konzentriert, ist Fler weiterhin aktiv und polarisiert regelmäßig mit kontroversen Aussagen und Songs.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2024

Instagram / fler Fler im Februar 2024 in Berlin

