Gender-Eklat: So steht J.K. Rowling zu Emma und Daniel!

Die Auseinandersetzung zwischen der "Harry Potter"-Schöpferin J.K. Rowling (58) und der Transgender-Community geht in die nächste Runde. Die Schriftstellerin äußert sich abermals auf X zu der Kritik, die sie in der Vergangenheit aufgrund von transphoben Äußerungen bekommen hatte. Ein Fan kommentiert, dass er nur darauf warte, dass Emma Watson (33) und Daniel Radcliffe (34) die Autorin um Verzeihung bitten würden und dass er sicher sei, dass sie die Entschuldigung annehmen würde. "Nicht sicher, fürchte ich", macht sie deutlich und ergänzt: "Prominente, die sich einer Bewegung anbiedern, die die hart erkämpften Rechte der Frauen aushöhlen will und die ihre Plattformen nutzen, um die Transition von Minderjährigen zu bejubeln, können sich ihre Entschuldigung für traumatisierte Menschen, die sich einer Detransition unterziehen, aufsparen".

Im Jahr 2020 postete die Autorin ein fragwürdiges Statement auf X, in dem sie sich transphob äußerte. Sie machte sich über die Schlagzeile "Menschen, die menstruieren" lustig und kommentierte: "Ich bin sicher, dass es für solche Leute ein Wort gibt. Kann mir jemand weiterhelfen? Wumben? Wimpund? Woomud?" Dieser Tweet rief viele negative Reaktionen hervor. Dennoch legte sie ihre Ansichten noch ausführlicher dar: "Wenn Geschlechter nicht real sind, gibt es auch keine gleichgeschlechtliche Anziehung. Wenn Geschlechter nicht real sind, wird die gelebte Realität von Frauen auf der ganzen Welt ausgelöscht", schrieb sie und fügte hinzu: "Ich kenne und liebe transsexuelle Menschen, aber die Auslöschung des Konzepts von Geschlechtern nimmt vielen die Möglichkeit, sinnvoll über ihr Leben zu diskutieren. Es ist kein Hass, die Wahrheit zu sagen".

Nachdem die Schriftstellerin dieses und weitere transphobe Statements gepostet hatte, veröffentlichte Daniel Radcliffe ein Essay, in dem er betonte, dass er keinerlei Intention habe, mit der 58-Jährigen zu streiten. Dennoch wolle er seine Unterstützung für die Transgender-Gemeinschaft Ausdruck verleihen. Mit seinen Worten richtet er sich direkt an transsexuelle Fans der Harry Potter-Saga: "Ich hoffe wirklich, dass ihr das, was für euch an diesen Geschichten wertvoll war, nicht völlig verliert." Es sei essenziell, die Identität von Transsexuellen nicht abzuwerten und keine weiteren Schäden anzurichten. Kurz nach Daniels Erklärung twitterte Emma Watson: "Trans-Menschen sind die, für die sie sich ausgeben und verdienen es, ihr Leben zu leben, ohne ständig infrage gestellt zu werden oder gesagt zu bekommen, dass sie nicht die sind, für die sie sich ausgeben." Ihr sei es wichtig, dass betroffene Personen wissen, dass sie gesehen und respektiert werden.

J.K. Rowling, Schriftstellerin

Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson im Juli 2011

