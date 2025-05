Emma Watson feiert nach 12 Jahren stylishes Cannes-Comeback

Emma Watson (35) hat nach mehr als einem Jahrzehnt ein glamouröses Comeback beim Filmfestival in Cannes hingelegt. Die ehemalige Harry Potter-Darstellerin wurde erstmals seit 2013 wieder auf dem prestigeträchtigen Event gesichtet, wie das Magazin People berichtet. Sie landete am 20. Mai am Flughafen Nizza und begeisterte mit ihrem eleganten Stil: ein schwarzer Cardigan, ein floraler Spitzenrock und schwarze Ballerinas bildeten ihren Reise-Look. Am Tag darauf zeigte sich Emma bei ihrer Ankunft am Palais des Festivals in einem ärmellosen, rot-weiß karierten Kleid mit Western-Elementen, wie Fotos des Magazins zeigen. Das Kleid kombinierte sie mit Wildlederstiefeln und Accessoires wie einer goldenen Kettenhandtasche und dunkler Sonnenbrille.

Emma war zuletzt 2013 zur Promotion des Sofia Coppola (54)-Films "The Bling Ring", bei dem sie unbedingt mitwirken wollte, beim Festival anwesend und zog damals schon mit High-Fashion-Looks auf den roten Teppichen alle Blicke auf sich. In den letzten Jahren hatte die Hermine-Granger-Darstellerin sich aus der Schauspielwelt zurückgezogen, um sich mehr Freiraum für persönliche und kreative Projekte zu schaffen. Sie äußerte in einem Interview mit der British Vogue Ende 2023, wie wichtig dieser Schritt für ihr Gefühl von Autonomie war, trotz der Ungewissheit, die damit einherging. Ihr letzter Auftritt vor der Kamera war 2019 im Film "Little Women" von Greta Gerwig (41).

Abseits der Schauspielerei hat Emma in den vergangenen Jahren viele Facetten ihrer Persönlichkeit entfaltet. 2014 schloss sie ihr Studium der englischen Literatur an der renommierten Brown University ab und erweiterte ihre akademische Reise später in Oxford. Gemeinsam mit ihrem Bruder Alex brachte sie 2023 eine eigene Gin-Marke namens Renais auf den Markt. Zudem wagte sie 2022 den Sprung hinter die Kamera und führte Regie in einer Kampagne für Prada. Trotz ihrer Auszeit bleibt Emma ein Vorbild und eine vielbewunderte Persönlichkeit, die sich in zahlreichen Bereichen immer wieder neu erfindet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Watson, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Watson auf der Mailänder Fashion Week 2024

Anzeige Anzeige