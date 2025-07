Date? Emma Watson genießt süßes Picknick mit neuem Begleiter

Emma Watson (35) wurde am vergangenen Dienstag bei einem romantischen Ausflug in Oxford gesichtet. Die Schauspielerin und ihr neuer Begleiter verbrachten offensichtlich eine entspannte Zeit miteinander im Port Meadow Country Park, wo sie ein Picknick direkt am Seeufer genossen. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Laut Augenzeugen malten die beiden sich gegenseitig, lachten viel und schienen die gemeinsame Zeit sichtlich zu genießen. Die Harry Potter-Darstellerin, die ein Teilzeit-Masterstudium an der Universität Oxford absolviert, trug bei dem Treffen ein stilvolles grünes Kleid mit einem weißen Muster.

Ihre frühere Romanze mit dem Studenten Kieran Brown scheint damit endgültig der Vergangenheit anzugehören. Noch im letzten Jahr waren Emma und er häufiger gemeinsam gesichtet worden, unter anderem bei einem Frühstück in einer Bäckerei in Oxford. Davor war die Schauspielerin mit Brandon Green, dem Sohn des umstrittenen Geschäftsmanns Philip Green, liiert. Nach einer etwa anderthalb Jahre andauernden Beziehung trennte sich das Paar Anfang 2023. Die genauen Gründe bestätigte Emma zwar nie, allerdings erzählte sie in einem Instagram-Post von der inneren Reifung, die sie in den letzten Jahren durchgemacht habe.

Emma ist seit ihrer Kindheit durch ihre Rolle als Hermine Granger weltberühmt. In der Vergangenheit sprach sie offen über ihre Erfahrungen mit ihrer erfolgreichen Schauspielkarriere, die sie schon früh intensiv forderte und darüber, wie sie über die Jahre mit Ruhm und den Erwartungen an ihre Person umgegangen ist. In Bezug auf ihr Liebesleben wählte Emma bisher oft einen zurückhaltenden Ansatz und hielt Beziehungen so gut es ging aus der Öffentlichkeit heraus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

MEGA Emma Watson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Watson, Februar 2024