Kathy Bates nahm dank Disziplin und Ozempic 45 Kilo ab

Kathy Bates (77) hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Transformation durchgemacht. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Misery", hat mit viel Disziplin und Engagement ganze 45 Kilogramm abgenommen. Ausschlaggebend dafür war eine Diabetes-Typ-2-Diagnose im Jahr 2017, die sie dazu motivierte, ihre Lebensgewohnheiten radikal zu ändern. Dabei spielten sowohl eine strenge Diät als auch ein intensives Fitnessprogramm eine Rolle. Während sie betont, dass 36 Kilogramm allein durch ihre Lebensstiländerung verloren gingen, gab sie offen zu, die letzten 9 Kilogramm mit Hilfe des Medikaments Ozempic abgenommen zu haben.

Im Gespräch mit dem Magazin People schilderte sie, dass Diabetes auch in ihrer Familie verbreitet ist und die Diagnose für sie ein "Weckruf" war. Kathy stellte ihre Ernährung komplett um, hörte auf die Hinweise ihrer Nichte und achtete darauf, nur so lange zu essen, bis sie ein natürliches Sättigungsgefühl verspürte. Auch sportlich wurde sie aktiv, stets darauf bedacht, ihre Unabhängigkeit zu bewahren: "Ich wollte, dass mir niemand ständig auf die Finger schaut", erklärte sie. Während der Pandemie sei es besonders schwierig gewesen, doch sie habe durchgehalten. Neben der Gewichtsabnahme führte dies auch zu Erleichterungen im Umgang mit ihrer Lymphödem-Erkrankung, die Schwellungen verursachen kann.

Die körperliche Veränderung brachte Kathy nicht nur gesundheitliche Vorteile, sondern auch merkliche Verbesserungen in ihrem Berufsleben. Sie berichtete, dass sie wieder in der Lage sei, lange Drehtage mühelos zu bewältigen. Besonders am Set der Serie "Matlock" sei ihr die neu gewonnene Energie zugutegekommen. Neben den praktischen Vorteilen gab sie an, dass es für sie ein ergreifender Moment gewesen sei, nach langer Zeit wieder bequem ihre Arme in eine Jacke stecken zu können. Kathy, die seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Filmwelt ist, hat damit nicht nur ihre Lebensqualität erheblich gesteigert, sondern auch bewiesen, dass Veränderungen in jedem Alter möglich sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kathy Bates bei den SAG Awards, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Frazer Harrison / Getty Images Kathy Bates

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Kathy Bates, Mai 2024

Wie denkt ihr über Kathys Weg zur Gewichtsabnahme? Bewundernswert! Ihre Disziplin ist wirklich inspirierend. Ich weiß nicht, ob Ozempic wirklich nötig war für die Gewichtsabnahme. Ergebnis anzeigen