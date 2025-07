Seit "Star Trek"-Dreh: William Shatner leidet unter Tinnitus

Seit über drei Jahrzehnten kämpft William Shatner (94) mit den Herausforderungen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, die auf die Dreharbeiten zur "Star Trek"-Episode "Arena" in den 1960er-Jahren zurückgeht. Bei einer Szene stand der Schauspieler zu nah an einer Explosion, was zu einem dauerhaften Tinnitus führte. "Meine Reise mit Tinnitus begann damals und hat über die Jahre viele Höhen und Tiefen mit sich gebracht", verriet der heute 94-Jährige in einem kürzlich veröffentlichten Video der Organisation Tinnitus Quest. Tinnitus, bei dem Betroffene ein Klingeln oder andere Geräusche in einem oder beiden Ohren wahrnehmen, betrifft weltweit Millionen Menschen und ist vor allem im Alter häufig.

Neben dem Umgang mit seiner Diagnose engagiert sich der "Star Trek"-Star auch aktiv für die Suche nach einer Heilung. "Es gibt keine wirksame Behandlung, aber ich fokussiere mich darauf, Geld für eine Lösung zu sammeln", betonte William in dem Video. Der Schauspieler, der von 1966 bis 1969 in der Originalserie "Star Trek" die Rolle des Captain Kirk verkörperte, spricht offen über seine Erfahrungen und die Herausforderungen, die die Erkrankung mit sich bringt. Dabei setzt er auf seine Energie und Lebensfreude, die es ihm ermöglichen, weiterhin öffentlich präsent zu sein und verschiedenste Projekte zu unterstützen.

Trotz seiner gesundheitlichen Probleme sprüht der Schauspieler weiterhin vor Energie. Gegenüber People Magazine erklärte William im vergangenen Jahr, dass Neugier und Engagement für ihn der Schlüssel zu einem aktiven Leben seien. Er betonte zudem, dass er das Glück hatte, über weite Teile seines Lebens gesund gewesen zu sein. "Die Lebensenergie ist das Produkt der Gesundheit", sagte er und fügte hinzu, dass er dennoch nicht ganz von kleineren Rückschlägen verschont geblieben sei. Neben seiner Karriere ist William auch für seine positive Einstellung bekannt, mit der er sowohl das Alter als auch gesundheitliche Herausforderungen annimmt.

Getty Images William Shatner im Juni 2022

Actionpress / ZUMA Wire / Zuma Press William Shatner, Oktober 2021

William Shatner, "Star Trek"-Star