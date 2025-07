Kommt ein Reboot von "Ein Zwilling kommt selten allein"?

Lisa Ann Walter (61), bekannt aus dem Kultfilm "Ein Zwilling kommt selten allein" von 1998, hat sich gegenüber dem Magazin People positiv zu einem möglichen Reboot des Films geäußert, allerdings unter einer Bedingung: Nancy Meyers, die Regisseurin des Originals, müsste wieder die Feder führen. Außerdem wünscht sich die Schauspielerin, dass auch Lindsay Lohan (39) und Dennis Quaid (71) wieder mit an Bord sind. Sie betonte auch, dass das Projekt den Verlust von Natasha Richardson (✝45), die im Film die Rolle der Mutter Elizabeth James spielte und 2009 verstarb, respektvoll berücksichtigen müsse.

Die Schauspielerin, die in dem Kultfilm als Chessy begeisterte, pflegt auch Jahre nach dem Dreh enge Kontakte zu ihren ehemaligen Kollegen. Während sie mit Elaine Hendrix (54), die im Film die intrigante Meredith verkörperte, eine echte Freundschaft pflegt und täglich in Kontakt ist, erhält sie hin und wieder Nachrichten von Lindsay via Instagram. Auch mit Dennis und dessen Familie steht sie in Verbindung und brachte ihnen während der Pandemie sogar selbst gekochte Mahlzeiten vorbei.

Selbst nach so vielen Jahren ist Lisas Begeisterung für "Ein Zwilling kommt selten allein" ungebrochen. Gemeinsam mit Elaine organisierte sie 2020 zum 22-jährigen Jubiläum einen virtuellen Filmabend für die Fans. Noch heute verkleiden sich Menschen als Filmcharaktere, und Lisa ist überzeugt, dass ein Reboot auf große Resonanz stoßen würde. Zudem erzählte sie, dass ihre eigenen Kinder, darunter Zwillinge, die zufällig am gleichen Tag wie die Filmzwillinge Geburtstag haben, gelegentlich von ihrer Rolle profitieren. "Alle meine Jungs haben gesagt, dass Mädchen sie speziell deswegen gedatet haben, weil Chessy ihre Mutter ist", verriet sie mit einem Lachen.

United Archives GmbH Lindsay Lohan in "Ein Zwilling kommt selten allein", 1998

Getty Images Schauspielerin Lisa Ann Walter bei der "Dependent's Day"-Premiere

Getty Images Elaine Hendrix bei einer Rede im "Beverly Hilton Hotel" in Beverly Hills