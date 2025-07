Charlize Theron bekommt ordentlich Kontra von ihren Töchtern

Charlize Theron (49) plauderte am Samstag, den 28. Juni, auf einer Veranstaltung ihres Charlize Theron Africa Outreach Projects über ihre Erfahrungen als Mutter von zwei Töchtern. Bei der Block Party in Los Angeles scherzte die Schauspielerin: "Ich bekomme ordentlich Kontra." Ihre Töchter Jackson, 12 Jahre alt, und August, 9 Jahre alt, halten ihre Mutter inzwischen ordentlich auf Trab. "Das sind Teenager. Ich weiß, ich bin nicht die Einzige", fügte sie lachend hinzu. Charlize beschreibt das Zusammenleben als dynamisch: "Es ist ein Haus voller Frauen. Wir haben großartige Momente, aber auch echte Herausforderungen."

Die Schauspielerin betonte außerdem, wie wichtig es ihr sei, ihren Töchtern ein Bewusstsein für die Welt außerhalb ihres Umfelds zu vermitteln. Sie sprach über die Empathie ihrer Kinder und deren Interesse an gesellschaftlichen Themen. "Ich habe zwei unglaublich empathische Kinder. Sie sehen die Probleme, mit denen wir hier in Los Angeles zu kämpfen haben, und hören mich über die Herausforderungen sprechen, die Südafrika betreffen", erzählte die gebürtige Südafrikanerin. Mit ihrem Engagement in ihrer Organisation und anderen Projekten hofft die Mutter, ihren Töchtern den Wert von sozialem Engagement nahezubringen: "Ich denke, sie sind wirklich gute Menschen."

Das Charlize Theron Africa Outreach Project begann einst mit dem Fokus auf HIV- und AIDS-Prävention, musste sich jedoch im Laufe der Jahre neuen Herausforderungen stellen. Besonders die Corona-Pandemie stellte das Projekt auf die Probe. Charlize erinnerte sich: "Wir wussten nicht, ob wir das schaffen würden." Doch die Organisation erwies sich als anpassungsfähig und konnte sich erfolgreich umorientieren. "Jetzt, mit den neuen Gegebenheiten und dem veränderten Klima, müssen wir flexibel und ernsthaft weitermachen", erklärte sie. Abseits von glitzernden Hollywood-Events zeigt Charlize damit immer wieder, wie wichtig ihr Engagement für benachteiligte Gemeinschaften ist und wie sie versucht, ihren Kindern diese Werte mit auf den Weg zu geben.

Getty Images Charlize Theron, Juli 2024

Backgrid Charlize Theron und Jackson im Oktober 2019

