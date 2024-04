Schadenfroh? Caitlyn Jenner äußert sich zu O.J. Simpsons Tod

Caitlyn Jenner (74) und O.J. Simpson (✝76) hatten in der Vergangenheit ein schwieriges Verhältnis zueinander. Nun ist der frühere Profi-Footballer gestorben – doch statt mit einfühlsamen Worten meldet sich die TV-Persönlichkeit mit einem eher gehässigen Post zu Wort. Sie schreibt auf X "Good Riddance", was auf Deutsch so viel wie "Gut, dass wir ihn los sind" bedeutet. Ihren Beitrag versieht sie zudem mit dem Hashtag #OJSimpson.

O.J. hatte sich 1994 wegen eines Doppelmordes vor Gericht verantworten müssen. Ihm wurde vorgeworfen, seine damalige Ehefrau Nicole Brown (✝35) und deren angeblichen Liebhaber Ron Goldman umgebracht zu haben. Vertreten wurde er von Robert Kardashian (37), dem Ex-Mann von Caitlyns, damals noch Bruce', späterer Ehefrau Kris Jenner (68). Der Sportler war sogar Trauzeuge der beiden. 2019 erklärte Caitlyn im britischen Dschungelcamp: "Ich habe Nicole zwei Tage vor ihrer Ermordung gesehen. Sie war Kris' beste Freundin, wir waren mittendrin. Es war eine schlechte Zeit für uns alle, sehr schwierig. Wir wussten, was passiert ist und der Prozess war ein Witz." O.J. wurde schließlich freigesprochen.

Auch 2017 waren O.J. und Caitlyn öffentlich aneinandergeraten. Nachdem der einstige NFL-Star auf die Geschlechtsangleichung des Keeping up with the Kardashians-Stars angesprochen wurde, tätigte er gegenüber TMZ transphobe Aussagen: "Ich kenne Caitlyn nicht, habe sie nie getroffen. Wenn sie entschieden hat, ihr Leben lieber als alte Frau zu leben, statt als alter Mann, ist das ihre Sache. Man sagt ja, Frauen leben länger. Vielleicht hat sie was vor."

Anzeige Anzeige

Getty Images O.J. Simpson im Mai 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Caitlyn Jenner, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de