Nach Thorsten Legats Diss: Sarah Liebich verteidigt Ex Nico

Gemeinsam mit seiner Ex Sarah Liebich steht Nico Legat (26) aktuell für Prominent getrennt vor Kamera. Bis jetzt fiel der Realitystar allerdings eher mit seinem negativen Verhalten auf – was den Reality-TV-Fans, aber auch seinem Vater Thorsten Legat (55) sauer aufstieß. Auf Instagram ergreift Sarah nun überraschend Partei für ihren Ex. "Als die Ausstrahlung von Temptation Island war, [...] hat er gesagt: 'Wir sind von unserem Sohn enttäuscht, aber wir stehen trotzdem hinter ihm, weil er unser Sohn ist' – und das hätte ich mir hier auch gewünscht", betont die gelernte Bankkauffrau und fügt dem hinzu: "Als Vater kennt man ja seinen Sohn, [...] und natürlich soll er das nicht supporten – auch wenn er das bestimmt oftmals gemacht hat – aber trotzdem muss man doch als Familie hinter einem stehen und das ist ja auch das, was die Familie Legat doch irgendwie immer vermitteln möchte."

Dass Sarah sich so für ihren Ex einsetzt, ist sicherlich für einige überraschend. Noch im Interview mit Promiflash machte die Beauty deutlich, wie unangenehm ihr Nicos Verhalten war. "Das zu sehen, war [...] purer Fremdscham. Ich habe ihn an diesem Abend einfach so gut vermieden, wie es nur ging", betonte Sarah dabei im Gespräch.

Doch was ist der Grund für die Aufregung um Nico? In der aktuellen Folge von "Prominent getrennt" schaut der 26-Jährige zu tief ins Glas. "Ich bin extrem horny. Das wird gefährlich. Ich habe kurzzeitig Bock auf meine Ex gehabt. Bei mir wird es gefährlich", gab er daraufhin unter anderem von sich. Für seinen Vater sei dieses Verhalten "widerlich", wie Thorsten auf seinem Social-Media-Profil betonte. "Wir distanzieren uns von allem, was da rüberkommt. Das ist nicht die Handschrift von Thorsten Legat und Alexandra. Keine vernünftigen Werte, er benimmt sich unter aller Sau. [...] Sein Benehmen ist asozial, kindisch, blöd und dumm! [...] Wir haben damit nichts zu tun!", wetterte der ehemalige Fußballer außerdem.

Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

Thorsten Legat und sein Sohn Nico, 2019

