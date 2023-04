Trues Geburtstag: Khloé Kardashian schmeißt riesige Party

Khloé Kardashian (38) organisierte ein echtes Megaevent! Die Reality-Darstellerin ist Mutter von zwei Kindern. Zusammen mit dem Basketballer Tristan Thompson (32) bekam sie im April 2018 Töchterchen True. Im August 2022 wurde dann mithilfe einer Leihmutter ihr kleiner Sohn geboren. Und die Rolle als Mama scheint ihr richtigen Spaß zu machen: Noch vor dem Geburtstag ihrer Tochter schmiss Khloé jetzt eine gigantische Party.

Eigentlich sind es noch neun Tage hin, bis die kleine True fünf Jahre alt wird. Doch Mama Khloé organisierte schon jetzt eine riesige Feier. In ihrer Instagram-Story zeigt sie, wie sie den heimischen Pool nicht nur mit Tausenden von Ballons dekorierte, sondern auch eine Reihe von Darstellern, die in überlebensgroße Kostüme der Kinderserie "Die Oktonauten" schlüpften: "Gestern haben wir Trues fünften Geburtstag gefeiert. Die Zeit verfliegt wirklich so schnell." Um noch einen drauf zu setzen, gab es dann nicht nur einen Süßigkeitenstand, sondern auch personalisierte Rucksäcke für die Kinder. Die 38-Jährige lud darüber hinaus jemanden ein, der ein Aquarium mit einem Rochen und einem kleinen Hai zum Streicheln mitbrachte.

Mit dekadenten Geburtstagspartys kennt sich der Kardashian-Jenner-Clan wohl bestens aus. Auch Khloés Halbschwester Kylie Jenner (25) hatte die Geburtstage ihrer zwei Kinder im gigantischen Stil gefeiert. Das Highlight auf beiden Feiern waren wohl die riesigen, aufblasbaren Köpfe der Kids gewesen. Einer war als Eingang genutzt worden und der andere hatte auf einer ebenso großen Rutsche gethront.

Anzeige

Instagram / khloekardashian True Thompsons Geburtstagsparty, April 2023

Anzeige

Instagram / khloekardashian True Thompson auf ihrer Geburtstagsparty

Anzeige

TikTok / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Sohn Aire, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de