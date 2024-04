Das Baby von NFL-Star Baker Mayfield und seiner Emily ist da

Es ist endlich da! Anfang Dezember im vergangenen Jahr verkündete Baker Mayfield (28), dass er und seine Frau ihr erstes Kind erwarten. Nun erblickte das Baby des Footballstars und seiner Frau Emily das Licht der Welt. "Unser kleines Mädchen ist am Dienstagabend kurz vor 19:30 Uhr geboren", schreibt die frischgebackene Mama in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Sie ist wirklich alles, was wir uns vorgestellt haben." Auch weitere Details verrät sie: Ihre kleine Tochter trägt den Namen Kova Jade Mayfield und wiegt etwa die 4000 Gramm.

Auch Baker ist ganz hin und weg von seiner kleinen Tochter. "Der Papa ist so verliebt und die Mama möchte die Zeit am liebsten anhalten, damit diese Tage nie vergehen", gibt Emily preis. Dazu teilt sie einen intimen Familienmoment im Netz: Dieser zeigt, wie fasziniert ihr Hund von dem Familienzuwachs zu sein scheint. Zudem zeigt es ihren Mann, wie er das neugeborene Kind im Arm hält. "Mein Herz könnte jeden Moment explodieren – Baker ist geboren, um Vater zu sein", schreibt die Ehefrau des Quarterbacks.

Baker und Emily haben sich im Juli 2019 das Jawort gegeben und sind seither unzertrennlich. Im Dezember 2023 gaben die beiden bekannt, dass sie ein Kind erwarteten. Mit einem Fotoshooting am Strand, ihrem Hund Fergus und Ultraschallfotos teilten sie die frohe Botschaft auf Instagram. Zudem trug der Sportler eine Kappe auf der "Dad" stand. "Wir freuen uns darüber, euch mitteilen zu können, dass das kleinen Mädchen Mayfield Anfang April 2024 unserer verrückten Crew beitreten wird", schreibt er stolz. Auch Travis Kelce (34) gratulierte den beiden. "Aye! Gratuliere euch, Leute!", schrieb der Kansas-City-Chiefs-Spieler im Netz.

Instagram / bakermayfield Baker Mayfield mit seiner Frau Emily, April 2021

Instagram / emilywmayfield Emily und Baker Mayfield

