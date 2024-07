"Schmutzige Wäsche": Baker Mayfield ätzt gegen Ex-NFL-Teams

Baker Mayfield (29) trat im vergangenen Jahr in große Fußstapfen: Er ersetzte Tom Brady (46) als Quarterback bei den Tampa Bay Buccaneers. Das war aber nicht sein erster Einsatz in der NFL. Den Einstieg fand er beim Draft 2018 bei den Cleveland Browns. Vier Jahre später versuchte er bei den Carolina Panthers einen Neustart, aber noch während der Saison stand ein Wechsel zu den Los Angeles Rams an. Ein Hin und Her, das bei dem Footballprofi offenbar Spuren hinterließ. "Man hat viel mehr Spaß, wenn man nicht wie ein Stück schmutzige Wäsche an verschiedene Orte geschickt wird, das kann ich euch sagen", schimpft Baker in der "Mike Calta Show" gegen seine Ex-Teams.

In Florida fühle sich der 29-Jährige jetzt zu Hause und angekommen. Ein Gefühl, das offenbar auf Gegenseitigkeit beruht, denn seine Leistung wurde im Frühjahr mit einem Dreijahresvertrag, der ihm rund 91 Millionen Euro einbringt, belohnt. "Als ich in Tampa aufgenommen wurde, hat das einen großen Unterschied gemacht. Ich habe immer Football gespielt, um es zu genießen. Ich habe meine Emotionen immer auf der Zunge getragen und das sollen die Leute auch sehen", schwärmt der Sportler. Auch wenn Baker in der Vergangenheit nicht immer nur für positive Schlagzeilen sorgte, erarbeitete er sich bei den Buccaneers einen guten Ruf und ist auch bei seinen Teamkollegen beliebt.

Dass Baker sich in Tampa nun viel wohler fühlt als zuvor, dürfte sicher auch seiner Familie guttun. Immerhin durfte er erst im April zusammen mit seiner Partnerin Emily das erste gemeinsame Kind auf der Welt begrüßen. "Unser kleines Mädchen ist am Dienstagabend kurz vor 19:30 Uhr geboren", verkündete die Mama stolz bei Instagram und schwärmt: "Sie ist wirklich alles, was wir uns vorgestellt haben." Auch den Namen hatten die frisch gebackenen Eltern schon parat: Die Kleine heißt Kova Jade Mayfield.

Anzeige Anzeige

Getty Images Baker Mayfield, Football-Spieler

Anzeige Anzeige

Instagram / emilywmayfield Emily und Baker Mayfield

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Baker nicht so gut auf seine Ex-Teams zu sprechen ist? Absolut, wenn man so rumgeschoben wird, ist das verständlich. Na ja, die wollten ihm ja sicher nichts Böses. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de