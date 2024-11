Millionen eingesackt: Baker Mayfield verklagt seinen Vater

NFL-Star Baker Mayfield (29) hat seinen eigenen Vater James und dessen Firma "Camwood Capital Management Group" verklagt. Wie Daily Mail berichtet, soll die Klage am 22. November vor einem Zivilgericht eingereicht worden sein. Laut Klageschrift soll zwischen 2018 und 2021 eine Summe von 12,2 Millionen Dollar von Bakers Konto ohne sein Einverständnis auf das Konto seines Vaters überwiesen worden sein. Der Sportler und seine Frau fordern nun die Rückerstattung von 11,74 Millionen Dollar sowie die Verfahrenskosten. Zusätzlich möchte Baker Zugang zur Buchhaltung der Firma seines Vaters, um die Geldflüsse zu rekonstruieren.

In der Klageschrift wird außerdem deutlich, dass der 29-Jährige seinen Vater bereits im Januar 2024 erfolglos aufgefordert hatte, das Geld zurückzuzahlen. Bis heute habe jedoch kein einziger Dollar den Besitzer gewechselt, wie es in den Unterlagen des Gerichtsverfahrens heißt. Diese Entwicklungen ließen dem Football-Star offenbar keine andere Wahl, als die Angelegenheit nun vor Gericht zu bringen. Zusätzlich zu den finanziellen Forderungen möchte der Footballstar nachvollziehen können, wie es überhaupt zu den ungeplanten Abflüssen in Millionenhöhe gekommen ist. Dies soll durch den Zugang zu den finanziellen Unterlagen von James' Unternehmen geschehen.

Baker Mayfield steht schon seit seiner Jugend auf dem Footballfeld und hat sich in den USA eine beachtliche Karriere aufgebaut. Seit vergangenem Jahr spielt er für die Tampa Bay Buccaneers als Quarterback und tritt damit in die Fußstapfen seines Vorgängers Tom Brady. Auch privat läuft es bei ihm super. Seit 2019 ist er mit Emily Wilkinson verheiratet. Im April dieses Jahres wurden die zwei das erste Mal Eltern – ihre Tochter Kova Jade hält das Paar seither ordentlich auf Trab.

Getty Images Baker Mayfield, Quarterback der Tampa Bay Buccaneers

Instagram / https://www.instagram.com/emilywmayfield/ Emily Wilkinson und Baker Mayfield mit ihrer Tochter Kova Jade

