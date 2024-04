Die Modewelt trauert um den Designer Roberto Cavalli (†83)

Am Freitag wurde bekannt, dass Roberto Cavalli nach langer Krankheit gestorben ist. Der 83-Jährige hinterlässt damit eine große Lücke in der Modewelt, wie sein Kollege Giorgio Armani (89) auf X ausdrückt. "Roberto war ein wahrer Künstler – wild und wunderbar in seiner Verwendung von Drucken und fähig, Fantasie in verführerische Kleidung zu verwandeln. Ich habe mit großer Traurigkeit von seinem Tod erfahren: Sein toskanischer Elan wird uns sehr fehlen", schreibt der Designer traurig. Doch Giorgio ist nicht der einzige aus der Modewelt, der den Modeschöpfer vermisst.

Auch Stars wie Model Adriana Lima (42), Heidi Klum (50) oder Designerin Victoria Beckham (49) zollen Roberto einen Tribut. "Unerschrocken in Stil und Geist. Wir haben heute eine Legende verloren. Ruhe in Frieden", lauten Adrianas Worte auf X. Aber auch Germany's Next Topmodel-Jurorin Heidi drückt ihre Trauer im Netz aus. "Ich vermisse dich, Roberto Cavalli", schreibt sie zu einem Bild der beiden. Victoria teilt ebenfalls ein Bild mit Roberto und schreibt dazu: "Die traurige Nachricht von Robertos Tod tut mir so leid. Er wird für immer eine Ikone sein."

Doch nicht nur die Stars aus der Modewelt trauern um den Italiener. Auch der Geschäftsführer von Roberto Cavallis gleichnamigen Label widmete dem Designer im Namen der Firma ein paar liebevolle Worte via Instagram. "Das Unternehmen Roberto Cavalli teilt sein Beileid mit dem Verlust von Herrn Cavallis Familie. Sein Vermächtnis bleibt eine ständige Quelle der Inspiration", lautete das Statement von Sergio Azzolar.

Getty Images Heidi Klum und Roberto Cavalli im Februar 2012

Getty Images Roberto Cavalli, Modeschöpfer

