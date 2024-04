Tränenreich: So war die Beisetzung von Roberto Cavalli (†83)

Vor wenigen Tagen hatten traurige Nachrichten die Welt erschüttert: Roberto Cavalli (83) ist gestorben. Nun fand der italienische Modeschöpfer seine letzte Ruhe – und zwar in seiner Heimat Florenz. Wie unter anderem La Repubblica berichtet, fand die Trauerfeier heute um 11:00 Uhr in der Basilika von San Miniato al Monte statt. Geleitet wurde seine Beisetzung von Pater Bernardo Gianni – er und Roberto sollen sich Medienberichten zufolge persönlich gekannt haben.

Aktuelle Bilder zeigen, wie herzergreifend die Familie des 83-Jährigen Abschied von ihm nimmt – darunter Robertos Kinder und seine Partnerin Sandra Nilsson, die sichtlich mit den Tränen kämpften. Unter den zahlreichen Gästen waren auch einige Prominente. Anwesend waren beispielsweise der ehemalige Fußballspieler Giancarlo Antognoni, Schauspieler Leonardo Pieraccioni, Moderator Carlo Conti und dessen Ehefrau Francesca. Auch aus der Modewelt erwiesen ihm bekannte Gesichter die letzte Ehre: Afef Jnifen, Toni Scervino sowie Leonardo Ferragamo.

Im Netz ist die Anteilnahme ebenfalls immens. Auf X meldeten sich bereits zahlreiche Weggefährten und Freunde des verstorbenen Designers zu Wort. "Roberto war ein wahrer Künstler – wild und wunderbar in seiner Verwendung von Drucken und fähig, Fantasie in verführerische Kleidung zu verwandeln [...]", bekundete sein Kollege Giorgio Armani (89). Und auch die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin Heidi Klum (50) brachte ihre Trauer zum Ausdruck: "Ich vermisse dich, Roberto Cavalli."

Getty Images Roberto Cavalli, Designer

ActionPress Roberto Cavallis Beisetzung, April 2024

