Mit nur 52 Jahren: Musikproduzent Rico Wade ist verstorben

Eine traurige Nachricht erreicht heute Fans der Hip-Hop-Szene. Rico Wade, einer der drei Produzenten von Organized Noize aus Atlanta, verstarb heute im Alter von nur 52 Jahren. Die Todesursache ist nicht bekannt. In der Welt der Rap-Musiker ist er eine Legende. Er arbeitete schon seit den frühen Neunzigern mit großen Musikern wie Ludacris (46), Outkast und Macy Gray. Killer Mike (48), ein enger Freund von ihm, schreibt auf Instagram: "Mir fehlen die Worte, um mein tiefes und erschütterndes Gefühl des Verlustes auszudrücken. Ich bete für die gesamte Familie Wade. Ich bete für uns alle. Ich weiß deine Akzeptanz und Bruderschaft sehr zu schätzen. Du warst mir ein Mentor und ein Bruder."

Das Produktionsteam Organized Noise bestand neben Rico auch noch aus Ray Lurray und Sleepy Brown. Gemeinsam legten sie die Grundbausteine der aufkeimenden Hip-Hop-Szene in Atlanta. Der Tod des Produzenten sorgt bei seinen Fans für große Erschütterung. Unter dem Post von Killer Mike schreibt einer: "Ich habe ihn absolut verehrt. Einer meiner Lebensträume war es, mit ihm zu arbeiten. Er war ein Titan dieser Branche." Ein anderer Supporter kommentierte: "Mein Beileid an Ricos Familie und Freunde. Er war das Beste, was der Musikszene in Atlanta passieren konnte."

Im Laufe seiner Karriere als Produzent arbeitete der Verstorbene außerdem an den Soundtracks großer Filme, darunter "Die etwas anderen Cops" und sogar der Marvel-Hit "Captain Marvel". Er hielt den privaten Teil seines Lebens jedoch zum Großteil aus dem Rampenlicht heraus. Es ist lediglich bekannt, dass er mit seiner Frau Debbie zwei Kinder hat: Ryder und Lovie.

Getty Images Rico Wade, 2007

Getty Images Rico Wade, 2016

