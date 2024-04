Wegen Papa Thorsten: Leon Legat nicht mehr bei Fame Fighting

Leon Legat steigt doch nicht in den Ring! Eigentlich hätte der Sohn von Thorsten Legat (55) Teil des Fame Fighting Challenger Events sein sollen. Doch jetzt meldet sich der Muskelmann wütend in seiner Instagram-Story zu Wort: "Fame Fighting hat sich erledigt. [...] Das ein oder andere Tränchen ist eben geflossen." Doch damit nicht genug: Angeblich soll Thorsten der Grund für sein Show-Aus sein. "Haltet euch gut fest. Jeder hat eine Vergangenheit. Mein eigener Vater meinte zu Eugen, [dass er in] meiner Vergangenheit rumwühlen soll. Deswegen bin ich jetzt nicht mehr dabei. Thorsten Legat, wie er leibt und lebt."

Leon scheint fassungslos. "Seinem eigenen Kind das Format weghauen, es schlecht zu reden", führt er aus. Er habe es satt, nach der Pfeife seines Vaters zu tanzen. Damit ist jetzt wohl Schluss – er scheint sich den Mund nicht mehr verbieten lassen zu wollen. Daraufhin teilt er ein Statement seines Bruders Nico Legat (26), der derzeit ebenfalls Streit mit dem einstigen Dschungelcamp-Kandidaten hat. "Da hat mein Bruder recht, entschuldigen müsste er sich bei uns", betont Leon.

Auch Nico ist derzeit nicht gut auf Thorsten zu sprechen. Letzterer kritisierte seinen Sohn auf Social Media wegen seines Verhaltens bei Prominent getrennt. "Mein Papa könnte machen, was er will, ich würde nie ein schlechtes Wort über ihn verlieren. Es ist ein bisschen traurig, eigentlich kann man ja stolz sein, wenn der eigene Sohn seinen Weg geht, aber genau deswegen ist Clinch zwischen uns", schildert der einstige Temptation Island-Kandidat gegenüber Bild. Schon öfter wurde über Streitigkeiten in der Familie Legat berichtet. Eigentlich näherten sich Nico und seine Familie wieder an – doch jetzt scheint sich ein noch größerer Streit anzubahnen, und Leon ist mittendrin.

Instagram / leonlegatofficial Leon Legat, Fitness-Influencer

Instagram / thorsten_legat_official Thorsten Legat mit seinen Söhnen Leon und Nico

