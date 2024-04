Sohn bei "Prominent getrennt": Thorsten Legat schämt sich

Nico Legat (26) ist aktuell bei Prominent getrennt zu sehen. Bislang fiel der ehemalige Temptation Island-Kandidat aber eher negativ auf – sehr zum Unmut seines Vaters Thorsten Legat (55)! Auf seinem Instagram-Account macht der ehemalige Fußballer seinen Ärger Luft: "Wir distanzieren uns von allem, was da rüberkommt. Das ist nicht die Handschrift von Thorsten Legat und Alexandra. Keine vernünftigen Werte, er benimmt sich unter aller Sau. [...] Sein Benehmen ist asozial, kindisch, blöd und dumm! [...] Wir haben damit nichts zu tun!" Außerdem wettert Thorsten: "Wir sind zutiefst enttäuscht als Eltern und schämen uns dafür!" Für den ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten ist das Verhalten seines Sohnes "widerlich".

Doch was ist eigentlich der Grund für Thorstens Unmut? In der aktuellen Folge scheint sein Sohnemann etwas zu tief ins Glas geschaut zu haben. "Ich bin extrem horny. Das wird gefährlich. Ich habe kurzzeitig Bock auf meine Ex gehabt. Bei mir wird es gefährlich", lacht der 26-Jährige. Doch nicht nur an seiner Ex Sarah Liebich scheint der Realitystar kurzzeitig Interesse zu haben. Im Einzelinterview erklärt Nico betrunken: "Die Mädels sind sehr interessant. Also ich muss sagen: Chiara (26), Kim Virginia (28), Sandra (31)... Die dürften alle neben mir schlafen." Nicos Verhalten geht auch seinen Mitkandidaten gehörig gegen den Strich. "Ich habe einen gewissen Space, da hast du nicht hinzugehen – und das finde ich schwierig", betont Melina Hoch, nachdem ihr Nico körperlich sehr nahekommt, während Tommy Pedroni klarstellt: "Die Kommentare sind manchmal schon zu viel."

Schon während seiner "Temptation Island"-Teilnahme schien es immer wieder zwischen Nico und seinem Vater zu krachen. "Vor und während des Drehs bestand aufgrund eines Streits kein Kontakt zu seiner Familie", verriet Sarah damals auf ihrem Social-Media-Profil. Daraufhin schien sich das Vater-Sohn-Duo aber wieder angenähert zu haben: Immer wieder verteidigte Thorsten seinen Sohn, nachdem dieser nach seiner Teilnahme mächtig Kritik einstecken musste. Gemeinsam standen sie sogar für die Formate The 50 oder RTL Turmspringen vor der Kamera. Droht das Familienglück der Legats jetzt etwa wieder zu kippen?

Anzeige Anzeige

RTL Nico Legat bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Adolph,Christopher / ActionPress Thorsten Legat und sein Sohn Nico, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Thorstens Reaktion verstehen? Ja, Nico hat den Vogel echt abgeschossen! Nein, er sollte ihn als sein Vater unterstützen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de