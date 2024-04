Legat vs. Legat: Jetzt holt Nico gegen Papa Thorsten aus!

Bei Familie Legat hängt der Haussegen schief. Erst vergangene Woche holte Thorsten Legat (55) gegen seinen Sohn und dessen Verhalten bei Prominent getrennt aus. Davon hat Nico (26) jetzt genug und schlägt zurück! Gegenüber Bild bezieht er Stellung zu den abwertenden Worten seines Vaters. "Mein Papa könnte machen, was er will, ich würde nie ein schlechtes Wort über ihn verlieren. Es ist ein bisschen traurig, eigentlich kann man ja stolz sein, wenn der eigene Sohn seinen Weg geht – aber genau deswegen ist Clinch zwischen uns", erklärt der ehemalige Temptation Island-Kandidat.

Nico geht der Streit aber trotzdem nah. "Meine Eltern fehlen mir. Aber der erste Schritt wird nicht wieder von mir kommen", offenbart der Realitystar. Eine Entschuldigung seinerseits wird es nicht geben, ganz im Gegenteil: Nico erwartet, dass sich Papa Thorsten bei ihm meldet. Er geht aber nicht davon aus, dass das passieren wird: "Meinem Vater fehlen der Mumm und die Einsicht, dass er sich bei mir entschuldigen müsste", wettert er weiter.

Nach Nicos Teilnahme bei "Temptation Island", bei dem er seiner Ex-Freundin Sarah Liebich fremdging, nahm Thorsten seinen Sohn noch in Schutz. Nun ist Nico mit Sarah in der aktuellen Staffel "Prominent getrennt" zu sehen und fiel direkt in der ersten Folge durch negatives Verhalten auf – ganz zum Ärger seines Vaters. Auf Instagram machte Thorsten seiner Frustration Luft und erklärte: "Sein Benehmen ist asozial, kindisch, blöd und dumm! [...] Wir haben damit nichts zu tun!"

Adolph,Christopher / ActionPress Thorsten Legat und sein Sohn Nico, 2019

RTL Nico Legat bei "Prominent getrennt"

