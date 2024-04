Zerstörte "Malcolm mittendrin"-Rolle Frankie Muniz' Familie?

Frankie Muniz (38) macht ein trauriges Geständnis! Der Schauspieler verkörperte zwischen 2000 und 2006 die titelgebende Rolle des Malcolm in der Sitcom "Malcolm mittendrin". Derzeit ist er in der Realityshow "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" zu sehen. Dort verrät der Serienstar nun, dass die Show negative Auswirkungen auf sein Familienleben hatte. "Für Malcolm mussten wir nach L.A. ziehen. Ich und meine Mutter gingen, aber meine Schwester blieb bei meinem Vater in North Carolina", erklärt er.

Daraufhin sei die Ehe seiner Eltern in die Brüche gegangen: "Meine Mutter und mein Vater haben sich in dieser Zeit scheiden lassen. Insofern ist es schon traurig, wenn man bedenkt, dass die Familie dadurch wirklich getrennt wurde." Ob Frankies Teilnahme an der Show seiner Familie etwas Positives gebracht habe, wisse er nicht, wie er unter Tränen ausführt: "Ich war kein Teil der Familie mehr, seit ich elf Jahre alt war, denn da bin ich gegangen."

Doch die Serie brachte ihm nicht nur Schlechtes, wie der einstige Kinderstar bereits in einer früheren Folge ausplauderte. Im Gespräch mit seinen Mitstreiterinnen offenbarte er, dass er hin und wieder auf gehässige Kommentare eingehe. Auf die Anmerkung, dass seine Schauspielerei "einfach furchtbar" sei, antwortete er: "Ja, aber weißt du, was nicht schrecklich ist? Mit 19 Jahren mit 40 Millionen Dollar in Rente zu gehen. Viel Glück beim Ausziehen aus dem Haus deiner Mutter, bevor du 35 bist." Auf die Nachfrage seiner Showkollegen, ob er wirklich genug verdient habe, um sich zur Ruhe zu setzen, erwiderte Frankie bestimmt: "Oh, zu 100 Prozent." Dennoch komme ein Ruhestand für ihn derzeit nicht infrage.

