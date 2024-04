Keanu Reeves und seine Partnerin zeigen sich total verliebt!

Dieses Pärchen zeigt sich nur selten zusammen auf dem roten Teppich: Schauspieler Keanu Reeves (59) und Künstlerin Alexandra Grant. Die beiden sind bereits seit 2017 ein Paar und halten seitdem ihrem Beginn die Beziehung zum Großteil aus der Öffentlichkeit heraus. Deshalb ist es umso schöner, wenn die zwei Turteltauben dann doch mal einen gemeinsamen Auftritt hinlegen. Wie zum Beispiel bei der großen Gala des Museums für zeitgenössische Kunst in Los Angeles am Sonntag. Arm in Arm posieren die beiden Stars in ihren feinen Outfits auf dem roten Teppich für die Fotografen. Auf Fotos, die ET vorliegen, teilen Alexandra und Keanu sogar einen kleinen Kuss!

Der "The Bad Batch"-Star und die Künstlerin kennen sich schon seit 2011. Damals arbeitete Alexandra an dem Bilderbuch für Erwachsene mit dem Titel "Ode to Happiness", wofür Keanu eigene Texte geschrieben hatte. Weil die beiden ihre Beziehung aber so privat halten, ist es unklar, wie genau sie zusammen gekommen sind. Trotzdem erscheinen sie bei jedem Auftritt glücklich und verliebt zu sein. Im Interview mit Los Angeles Magazine erzählte die 54-Jährige in Bezug auf Keanu: "Manche Menschen sind Träumer, die viele Ideen haben, aber die Dinge nicht gerne in die Tat umsetzen. Ich glaube, wir haben beide gerne eine Idee und bringen sie in die Welt."

Möglicherweise klingeln da ja auch bald die Hochzeitsglocken? Zu diesem Thema haben sich weder Keanu noch Alexandra schon geäußert, allerdings hat der Schauspieler auch erst mal einen ziemlich vollen Terminkalender. Nachdem er im März dieses Jahres mit den Dreharbeiten zu "Good Fortune" fertig war, ging es im selben Monat noch mit der Produktion von "Outcome" los. Viel ist über beide Filme noch nicht bekannt, doch sie sind beide als schräge Komödien kategorisiert. Viele Fans freuen sich schon darauf, den Schauspieler in etwas fröhlicheren Rollen zu sehen, da er in den vergangenen drei Jahren hauptsächlich für dunkle Filme wie John Wick: Chapter 4 und "The Matrix Resurrection" vor der Kamera stand.

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves, April 2024

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

