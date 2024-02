Schräg: Keanu Reeves dreht neue Komödie im Engelskostüm

Ist etwa auch Fasching in Los Angeles? Eigentlich kennen die Fans Keanu Reeves (59) als knallharten Auftragskiller aus den John Wick-Streifen. Für seine Rolle in der Actionfilmreihe wird der kanadische Schauspieler seit 2014 weltweit gefeiert. Doch der Filmproduzent scheint nicht nur ein Actionheld zu sein: Am Set einer neuen Komödie zeigt Keanu sich als Engel verkleidet nun von einer neuen Seite!

Über Aziz Ansaris (40) neuen Comedy-Film "Good Fortune" ist noch nicht viel bekannt – Details zur Handlung werden momentan noch unter Verschluss gehalten. Was man jedoch schon weiß: Keanu spielt eine der Hauptrollen an der Seite Keke Palmer (30) und Seth Rogen (41). Dies beweisen nun auch die neuen Schnappschüsse vom Set in Los Angeles. Auf diesen sieht man den Schauspieler in einem skurrilen Outfit: Zum normalen beigen Trenchcoat und hellem Hemd trägt der 59-Jährige nicht zu übersehende weiße Engelsflügel.

Bereits 2022 versuchte sich Aziz als Regisseur. Leider ohne Erfolg: Sein damaliges Projekt "Being Mortal" wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Trotzdem ist die Produktion diesmal überzeugt von seiner Idee! Gegenüber Variety betonte der Chef der Firma: "Wir lieben das Drehbuch von 'Good Fortune' und glauben fest an Aziz, sowohl als Darsteller als auch als Regisseur!"

Anzeige

Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "John Wick: Kapitel 4" in Hollywood, März 2023

Anzeige

Getty Images Keke Palmer, 2023

Anzeige

Getty Images Aziz Ansari, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de