Deswegen ist Geena Davis abhängig von ihren drei Kindern!

Die Schauspielerin Geena Davis (68) verrät im Gespräch mit People, dass sie in Sachen Technologie Hilfe von ihren drei Kindern braucht. "Ich lerne so viel von ihnen", schwärmt sie. Sie gesteht, dass sie "technologisch von ihnen abhängig" sei und es zu schätzen wisse, dass ihre Kinder sich die Zeit nehmen, um ihr zu erklären, wie manche technischen Geräte funktionieren. "Sie sind großzügig mit ihrer Zeit und wirklich an sozialen Themen interessiert", erzählt die "Beetlejuice"-Darstellerin. Sie sei froh, erst in ihren 40ern Mutter geworden zu sein und behauptet, sie sei "dankbar" gewartet zu haben. "Ich dachte: 'Je länger ich warte, desto mehr werde ich mich entwickeln''", verrät sie.

Außerdem erzählt die Schauspielerin gegenüber People, dass sie froh sei, dass ihre drei Kinder bislang keine Karriere in der Unterhaltungsindustrie angestrebt hätten: "Sie sind jetzt alle über 18, und ich dachte: 'Keiner von ihnen will Schauspieler werden? Ich habe es geschafft!'", sagt sie scherzhaft im Interview. Nun würden jedoch zwei ihrer Kinder in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten wollen, was für sie inzwischen völlig in Ordnung sei: "Es wäre nur schwer für mich gewesen, wenn sie Kinderschauspieler hätten sein wollen", verrät sie.

Die Schauspielerin gründete im Jahr 2004 das Geena Davis Institute on Gender in Media und setzt sich seitdem aktiv für die Gleichberechtigung der Geschlechter in Hollywood ein. Gegenüber People behauptet sie, von ihren Kindern zur Gründung inspiriert worden zu sein. "Mich störte der Gedanke, dass wir den Kindern von Anfang an eine sehr unausgewogene Welt zeigen... Ich sah, dass es viel weniger weibliche als männliche Charaktere gibt", erzählt sie. Zu Beginn hätte sie nicht damit gerechnet, dass dieses Projekt zu ihrer Lebensaufgabe werden würde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Geena Davis, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Geena Davis, Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Versteht ihr, dass Geena auf die Hilfe ihrer Kinder angewiesen ist? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich verstehe es nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de