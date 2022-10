"Viel Respekt": So sehr bewundert Geena Davis Susan Sarandon

Geena Davis (66) zollt ihrer alten Freundin Respekt! Die Hollywoodschauspielerin lernte ihre Kollegin Susan Sarandon (76) am Set des Klassikers "Thelma & Louise" kennen – und lieben. Die beiden Frauen verbindet bis heute eine innige Freundschaft. Der Film feierte vergangenes Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und die Hauptdarstellerin erinnerte sich an die Dreharbeiten zurück: Geena weiß noch genau, wie sehr sie Susan bewundert hat!

"Ich hatte so viel Respekt und ich bewunderte sie so sehr", erinnerte Geena sich im Gespräch mit The New Yorker an ihre erste Begegnung mit Susan. Vor allem die Ehrfurcht, die jeder am Set vor ihr zu haben schien, beeindruckte sie sehr. "Niemand scherte sich darum, ob sie sagte, was sie dachte. [...] Der ganze Dreh war für mich eine Lehre darin, wie man sehr ruhig und kompetent sagt, was man will." Die Zeit am Set mit Susan habe dafür gesorgt, dass sie sich sehr veränderte.

Zuvor habe Geena sich immer an Umschreibungen festgeklammert und Dinge wie "Das ist bestimmt eine dumme Idee" gesagt, die Susan nie verwendete: "Das war mein Leben, eine endlose Kette an einschränkenden Umschreibungen." Heute setzt sich die 66-Jährige sogar ganz bewusst für die Stärke von Frauen ein. Sie gründete 2007 das Geena Davis Institute, das versucht, die Unterschiede von Frauen und Männern im Film auszugleichen.

Anzeige

Getty Images Geena Davis, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Susan Sarandon, Februar 2020

Anzeige

Getty Images Geena Davis, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de