Diesen wichtigen Tipp bekam Geena Davis von Dustin Hoffman!

An diesen Tipp denkt Geena Davis (66) heute noch! 1982 drehte der "Thelma & Louise"-Star gemeinsam mit seinem Co-Star Dustin Hoffman (85) für die US-amerikanische Travestie-Komödie "Tootsie" und begeisterte damit die Fans. Aber nicht nur vor Kamera gaben die beiden ein gutes Team ab – auch fernab des Drehs verstanden sich die Schauspieler gut: So konnte Geena noch einiges von Dustin lernen!

Im Interview mit The New Yorker sprach Geena über ihre Memoiren, in denen sie unter anderem verrät, was sie alles von ihrem Co-Star lernen konnte! So erklärte Dustin der damals noch unerfahrenen Schauspielerin, wie sie die Avancen von Männern geschickt abwehren kann: "Nun, Sie sind sehr attraktiv. Ich würde gerne, aber das würde die sexuelle Spannung zwischen uns ruinieren", sollte Geena seiner Meinung nach jedem Mann sagen, der ihr zu viel Interesse entgegenbringen würde.

Auch berichtete Geena, dass sie Dustins Tipp sogar anwandte – bei niemand Geringerem als Jack Nicholson (85): Dieser zeigte dem damals noch jungen Model sein Interesse, was Geena aber geschickt zurückwies! "Aber mir kam sofort in den Sinn, was ich sagen sollte: 'Äh, Jack, ich würde gerne. Du bist sehr attraktiv. Aber ich habe das Gefühl, dass wir irgendwann in der Zukunft zusammenarbeiten werden, und ich würde es hassen, die sexuelle Spannung zwischen uns zu ruinieren'", erklärte Geena ihm am Telefon – was wohl Wirkung zeigte.

